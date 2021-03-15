Названий продукт, який відновлює роботу кишечника

Вживання в їжу фініків покращує травлення, а також роботу мозку і серцево-судинної системи, розповіла доктор медичних наук, дієтолог Синтія Сасc, передає портал Health.

За словами фахівця, в цьому продукті міститься багато вітамінів і мінеральних речовин, в тому числі кальцій, залізо, магній і цинк. Крім того, в цьому фрукті багато природних антиоксидантів, що володіють протизапальними властивостями. Також у фініках є антимікробні сполуки, які беруть участь в боротьбі з інфекційними захворюваннями.

«Три фініки – це близько 18% від денної норми клітковини, важливої для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту», – зазначила Сасс.

Спеціаліст додала, що фініки знижують ризик розвитку хвороб серця, регулюють рівень цукру в крові та здатні допомогти людям, що страждають на хворобу Альцгеймера.