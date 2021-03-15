Названо авто, які найменше втрачають у ціні

Американські автоексперти із компанії Kelley Blue Book назвали перелік авто, які найменше втрачають у вартості після 5 років експлуатації.
Про це пише auto.24tv.
Зазначається, що моделі, які починають з більш високою вартості і тому краще підходять для перепродажу. Протягом 19 років компанія Kelley Blue Book оцінювала автомобілі за цим показником, визначаючи переможців у різних категоріях. Зазначені ціни йдуть базовими в США для кожної моделі без додаткового обладнання, із зазначенням орієнтовної вартості автомобіля в середньому стані після 5 років експлуатації.
Кращий компактний автомобіль – Subaru Impreza
Ціна: $18 795
Вартість через 5 років: 43,1% від базової – $8101
Краща машина середнього розміру – Toyota Camry
Ціна: $24 970
Вартість через 5 років: 40,9% від базової – $10213
Кращий недорогий розкішний автомобіль – Lexus IS
Ціна: $39 000
Вартість через 5 років: 38,4% від базової – $14 976
Кращий розкішний автомобіль – Lexus LS
Ціна: $76 000
Вартість через 5 років: 33,0% від базової – $25080
Кращий гібридний автомобіль – Toyota RAV4 Hybrid
Ціна: $28 650
Вартість через 5 років: 48,6% від базової – $13924
Кращий електромобіль – Tesla Model X
Ціна: $89 990
Вартість через 5 років: 47,3% від базової – $42 565
Кращий компактний позашляховик / кроссовер – Subaru XV / Crosstrek
Ціна: $22 245
Вартість через 5 років: 50,4% від базової – $11 211
Кращий позашляховик / кроссовер – Subaru Forester
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Ціна: $24 795
Вартість через 5 років: 45,0% від базової – $11 158
Кращий позашляховик / кроссовер середнього розміру (3 ряди сидінь) – Kia Telluride
Ціна: $32 190
Вартість через 5 років: 47,0% від базової – $15 129
Кращий середньорозмірний позашляховик / кроссовер – GMC Yukon
Ціна: $50 700
Вартість через 5 років: 46,4% від базової – $23 525
Кращий розкішний субкомпактний позашляховик / кроссовер – Volvo XC40
Ціна: $33 700
Вартість через 5 років: 37,3% від базової – $12570
Кращий розкішний компактний позашляховик / кроссовер – Porsche Macan
Ціна: $52 100
Вартість через 5 років: 42,0% від базової – $21 882
Кращий розкішний середньорозмірний позашляховик / кроссовер (3 ряди сидінь) – BMW X7
Ціна: $74 900
Вартість через 5 років: 37,8% від базової – $28 312
Кращий розкішний позашляховик / кроссовер – Mercedes-Benz G-Class
Ціна: $131 750
Вартість через 5 років: 48,0% від базової – $63240
Кращий мінівен – Toyota Sienna
Ціна: $34 460
Вартість через 5 років: 44,7% від базової – $15404
Кращий середній пікап – Toyota Tacoma
Ціна: $26 250
Вартість через 5 років: 55,8% від базової – $14 648
Кращий великий пікап – Toyota Tundra
Ціна: $33 825
Вартість через 5 років: 59,0% від базової – $19 957
Кращий важкий пікап – GMC Sierra HD
Ціна: $36 100
Вартість через 5 років: 56,8% від базової – $20 505.