Названо авто, які найменше втрачають у ціні

Американські автоексперти із компанії Kelley Blue Book назвали перелік авто, які найменше втрачають у вартості після 5 років експлуатації.

Про це пише auto.24tv.

Зазначається, що моделі, які починають з більш високою вартості і тому краще підходять для перепродажу. Протягом 19 років компанія Kelley Blue Book оцінювала автомобілі за цим показником, визначаючи переможців у різних категоріях. Зазначені ціни йдуть базовими в США для кожної моделі без додаткового обладнання, із зазначенням орієнтовної вартості автомобіля в середньому стані після 5 років експлуатації.

Кращий компактний автомобіль – Subaru Impreza

Ціна: $18 795

Вартість через 5 років: 43,1% від базової – $8101

Краща машина середнього розміру – Toyota Camry

Ціна: $24 970

Вартість через 5 років: 40,9% від базової – $10213

Кращий недорогий розкішний автомобіль – Lexus IS

Ціна: $39 000

Вартість через 5 років: 38,4% від базової – $14 976

Кращий розкішний автомобіль – Lexus LS

Ціна: $76 000

Вартість через 5 років: 33,0% від базової – $25080

Кращий гібридний автомобіль – Toyota RAV4 Hybrid

Ціна: $28 650

Вартість через 5 років: 48,6% від базової – $13924

Кращий електромобіль – Tesla Model X

Ціна: $89 990

Вартість через 5 років: 47,3% від базової – $42 565

Кращий компактний позашляховик / кроссовер – Subaru XV / Crosstrek

Ціна: $22 245

Вартість через 5 років: 50,4% від базової – $11 211

Кращий позашляховик / кроссовер – Subaru Forester

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Ціна: $24 795

Вартість через 5 років: 45,0% від базової – $11 158

Кращий позашляховик / кроссовер середнього розміру (3 ряди сидінь) – Kia Telluride

Ціна: $32 190

Вартість через 5 років: 47,0% від базової – $15 129

Кращий середньорозмірний позашляховик / кроссовер – GMC Yukon

Ціна: $50 700

Вартість через 5 років: 46,4% від базової – $23 525

Кращий розкішний субкомпактний позашляховик / кроссовер – Volvo XC40

Ціна: $33 700

Вартість через 5 років: 37,3% від базової – $12570

Кращий розкішний компактний позашляховик / кроссовер – Porsche Macan

Ціна: $52 100

Вартість через 5 років: 42,0% від базової – $21 882

Кращий розкішний середньорозмірний позашляховик / кроссовер (3 ряди сидінь) – BMW X7

Ціна: $74 900

Вартість через 5 років: 37,8% від базової – $28 312

Кращий розкішний позашляховик / кроссовер – Mercedes-Benz G-Class

Ціна: $131 750

Вартість через 5 років: 48,0% від базової – $63240

Кращий мінівен – Toyota Sienna

Ціна: $34 460

Вартість через 5 років: 44,7% від базової – $15404

Кращий середній пікап – Toyota Tacoma

Ціна: $26 250

Вартість через 5 років: 55,8% від базової – $14 648

Кращий великий пікап – Toyota Tundra

Ціна: $33 825

Вартість через 5 років: 59,0% від базової – $19 957

Кращий важкий пікап – GMC Sierra HD

Ціна: $36 100

Вартість через 5 років: 56,8% від базової – $20 505.