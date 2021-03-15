Хуснуллин и его «фаворитки»

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post , группа девелоперских компаний «Гранель» по итогам января-февраля 2021 года заняла первое место в России по вводу жилья. По слухам, покровительствовать компании мог бывший вице-мэр Москвы и нынешний вице-премьер Марат Хуснуллин , при котором московский портфель компании значительно вырос. Кто же может быть заинтересован в «разбухании» компании?

Недавно стало известно, что первую отапливаемую наземную станцию метро «Новомосковская» Сокольнической линии столичного метро начнут возводить в этом году. Инженерные решения для этого разрабатывает «Моспроект-3», который считается близким господину Хуснуллину. До 2015 года компанию возглавлял Павел Батайкин – человек, прибывший в Москву в «свите» Хуснуллина. В 2013 году под его управлением контора была акционирована, затем в него вошли ОАО «МНИИТЭП» и ОСО «Моспромпроект». Таким образом были консолидированы все крупнейшие проектные активы столицы.

Сейчас же «Моспроект-3» руководит Анна Меркулова. Как писал «Инфокс» , женщину связывают теплые отношения с Хуснуллиным. Если это действительно так, то неудивительно, что она имеет значительные трудовые успехи: недавно даже получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за свою работу в компании. Работала, наверное, в «поте лица», не щадя себя для страны.

К слову, о дамах: главный специалист ГАУ «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА», Людмила Черепенина, тоже может быть хорошо знакома с Хуснуллиным. Она также демонстрирует недюжинные успехи: согласно журналу «Стройэкспертиза. Республика Татарстан» , она стала лучшим сметчиком в 2020 году. А еще недавно повысила свою квалификацию в Высшей школе экономики. Уж не вложился ли в ее развитие сам вице-премьер?

Однако взглянем на реальные результаты работы его вероятных протеже. Если взглянуть на финансовые показатели «Моспроекта-3», успех Меркуловой уже не назвать ошеломляющим: при выручке в 4,7 млрд рублей прибыль составляет всего 156 млн. Откуда, спрашивается, взялся такой «люфт»?

При этом портфель госзаказов предприятия составляет более 16 млрд рублей, 6,7 млрд из которых принесло сотрудничество с Департаментом строительства Москвы, которым некогда руководил Хуснуллин. Надо полагать, нужные связи в ведомстве у него имеются до сих пор?

При том зарабатывать «Моспроект-3» может не только в Москве, но и на Урале. Прошлой осенью стало известно, что в Екатеринбурге напротив строящейся арены УГМК появится клубный дом. Строительством элитного жилья планируется заняться Prinzip, а проектированием — московское бюро T+T Architects.

Если бы не знать кто с ней может быть связан, то некоторые подумали бы, что это «карманная» фирма. Судите сами: уставной капитал в 10 тысяч рублей, 35 сотрудников, директор и учредитель — некто Сергей Труханов. Тем не менее, у фирмы откуда-то взялись подряды почти на 20 млн рублей, в «топе» заказчиком — тот самый «Моспроект-3». Уж не контролирует ли последнее бюро?

Да и на Урале людей из команды московского мэра Сергея Собянина жалуют: поговаривают, что сам глава Свердловской области Евгений Куйвашев является «человеком» столичного градоначальника.

В контексте этого становиться понятно, почему T+T Architects могло так хорошо «спеться» с Prinzip свердловского предпринимателя Геннадия Черных. Компании ранее уже создавали проекты ЖК «Ленина, 8» и «Александровский сад». Недавно также стало известно, что Prinzip совместно с «Корпорацией развития Среднего Урала» займется строительством жилья и инвестиционного кластера в Екатеринбурге. Инвестпроект рассчитан на 20 лет и оценивается в 250 млрд рублей. Надо полагать, в этой денежной истории может «всплыть» и T+T Architects?

А ведь у многих действительно есть вопросы, отчего Черных отошел столь прибыльный проект, ведь предприниматель совсем недавно жаловался на то, что ему не хватает денег на строительство школы, о чем писал «Ура.ру» . Все потому, что он может быть связан со столичными фирмами, которые, по слухам, имеют отношение к самому Марату Хуснуллину?

Семейные узы покрыли половину Лихтенштейна?

Активы Хуснуллина, предположительно, записаны на его родственниц. Как писал «Коммерсант» , у семьи вице-премьера нашли активы на сумму более чем в 3,2 млрд рублей. В частности, она управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью более 8,5 тысяч га, что всего лишь в два раза меньше площади Лихтенштейна. Эти «угодья» оформлены на три закрытых паевых фонда: «ИАРТ Девелопмент», «Рост Недвижимость» и «Рост Девелопмент». В качестве одного из пайщиков выступает дочь политика Алина Киреева (в девичестве — Хуснуллина). При этом фондами управляет компания «АКТИВиСТ», единственным собственником которой является 75-летняя Роза Хуснуллина, являющаяся полной тезкой матери вице-премьера РФ.

Примечательно, что некогда сам Хуснуллин говорил о том, что его родительница «никогда никакими капиталами не владела» и живет очень скромно. Видать, для вице-премьера «скромным» является передвижение на автомобиле Toyota Нighlаndеr, стоимость которого оценивается более чем в 3,5 млн рублей. Именно такое авто записано на пенсионерку Розу Хуснуллину.

Про дочерей Хуснуллина известно не так много. Как он сам сообщал «Медузе» (признано иноагентом на территории РФ), младшей из дочерей, Малике Хуснуллиной, в 2016 году он подарил квартиру, рыночная стоимость которой оценивается в 230 млн рублей. Однако откуда он взял деньги на такое жилье — непонятно, ведь его годовая зарплата на тот момент была на уровне около 7 млн рублей.

Алина Киреева, дочь вице-премьера зарабатывает на свои «хотелки» сама — согласно «Руспрофайлу» , ИП она зарегистрировала еще в 2011 году. Тогда же, когда ей было всего 20 лет, по слухам она стала совладелицей гостиницы «Чистополь». Информацию эту подтвердить или опровергнуть трудно: согласно карточке компании , первая выписка из ЕГРЮЛ датирована лишь 2014 годом. Однако упомянем один занимательный факт: известно, что Марат Хуснуллин большую часть детства провел в Чистополе. Все это не кажется случайным совпадением.

Кроме того, свой бизнес Киреева вполне может вести через супруга — в 2013 году в Италии она вышла замуж за Евгения Киреева, отец которого Сергей Киреев является гендиректором Новороссийского морского торгового порта. Надо ли уточнять, что как раз после заключения брачного союза, дела НМТП пошли «в гору»? Для сравнения: в 2012 году выручка компании была 11 млрд рублей, а прибыль — 5,1 млрд, а сейчас — 28 и 59 млрд соответственно. То есть предприятие каким-то образом имеет даже больший доход, чем зарабатывает.

Как утверждают авторы портала «Открытые медиа» , якобы незадолго до свадьбы Киреева стала собственницей значительных сельскохозяйственных угодий, большую часть из которых прикупила у фирмы «Инвест Плюс». Последняя, в свою очередь, до 2014 года принадлежала ее матери, на тот момент супруге Хуснуллина, Лилии Харисовой.

Бывшая жена Лилия Хуснуллина-Харисова владела крупнейшим в Татарстане месторождением глины, писал «Московский Монитор» . В 2014 году Харисова вошла в топ-50 богатейших жен чиновников по версии Forbes, заняв 40-е место, с доходом в 42 млн рублей. Сам Хуснуллин тогда отмечал, что такой доход супруга получила из-за продажи дома, а месторождение глины стоило один миллион рублей.

Складывается ощущение, будто все женщины в ближайшем окружении Хуснуллина обладают недюжинными предпринимательскими и управленческими качествами. Однако не является ли причиной их успеха связи с вице-премьером? Как щедрый джентльмен он не поскупился на «подарки» своим дамам, которые могут быть полезны и ему самому?

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