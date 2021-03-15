На Київщині сталася серйозна ДТП за участю евакуатора

Учора, 12 березня, на 87 кілометрі траси Київ-Одеса сталася ДТП за участю два автомобіля марки Opel, MAN та евакуатора Renault

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.

Після виклику на місце події виїхало відділення групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква.

По прибуттю, рятувальники встановили, що зіткнулося два автомобіля марки Opel, MAN та евакуатор марки Renault, і є один потерпілий який потребує деблокування.

Рятувальники від’єднали акумуляторну батарею та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого. Це був чоловік 1986 року народження. З численними травмами його передали працівникам швидкої медичної допомоги.

До зазначених робіт залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Подробиці дорожньо-транспортної події з’ясовуються.