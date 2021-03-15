Странные приоритеты Уголовного Кодекса: 5 лет за изнасилование, 12 — за угон автомобиля

Приговор Сергею Стерненко — 7 лет тюрьмы — спровоцировал новую волну разговоров о необходимости кардинального реформирования судебной системы в Украине. С этим, кажется, согласны все (кроме самих судей), включая президента Зеленского, пишет hromadske.

Особенное внимание обратили на пресловутые 300 гривен, которые, по данным следствия, Стерненко отобрал у пострадавшего, и которые якобы были целью нападения. Те, кто приговор поддержал, настаивают: по закону разбой — это разбой, независимо от того, что у жертвы забрали.

В этом контексте предлагаем посмотреть на несколько примеров того, как и за что наказывает Уголовный кодекс Украины и как в нем расставлены приоритеты.

Имущество vs другие права человека

Разбой карается лишением свободы на 3-7 лет, а если напали на жертву вдвоем — уже 7-10 лет с конфискацией имущества. Таким наказание будет, даже если эти двое «дали по голове» или угрожали это сделать и отобрали всего 40 гривен.

По статье «Грабеж», если он произошел с угрозой насилия или организованной группой, наказание похожее — 4-6 лет тюрьмы, тяжкое преступление. То есть кто-то отобрал у жертвы пакет из АТБ — это уже тяжкое преступление.

А вот изнасилование карается лишением свободы на 3-5 лет, и это считается нетяжким преступлением — то есть осужденный может отделаться условным сроком (за тяжкое преступление условного не бывает). А если жертва сопротивлялась, то еще может сесть и за превышение пределов самообороны (но это уже отдельная большая тема).

Незаконное лишение свободы или похищение человека наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. А если похитили малолетних, причинили физические страдания, применили оружие или похитила группа лиц, санкция — до 5 лет тюрьмы. То есть если вас кто-то засунул в багажник машины и вывез куда-то, накажут его как за нетяжкое преступление.

Но не дай бог угнать сам автомобиль. Если его стоимость превышает 113 500 гривен, то наказание — 5-8 лет тюрьмы с возможностью конфискации имущества (тяжкое преступление), а если убытки превысят 283 750 гривен — сесть можно на 7-12 лет. Например, даже десятилетний Chevrolet Aveo дешевле тысяч найти очень сложно, а новая такая машина стоит более 400 тысяч.

А вот если машина ваша, и вы просто сели за руль пьяным, то заплатите 17 тысяч гривен штрафа. Лишь после очередной по счету аварии с большим количеством жертв Рада усилила ответственность за пьяное вождение (закон еще должен подписать президент).

Сотрудники областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков во время уничтожения 315 кг наркотических средств и орудий их изготовления во Львове, 31 мая 2012 года

Фото: УНИАН/Валерий Шмаков

Защита страны vs общественная мораль

Наше государство строго наказывает не только за имущественные преступления, но и охраняет общественную мораль. В своей программе наша журналистка Алина Шеремета рассказывала, как стать фигурантом дела по статье 301 УК за поиск партнеров в интернете, обмен эротическими фото (по обоюдному согласию), съемку хоум-видео и другие интимные вещи.

К тому же правоохранители регулярно «накрывают» студии так называемых вебкам-моделей. А такая деятельность — это уже часть 3 статьи 301, потому что «порно» изготавливают «по предварительному сговору группой лиц». Санкция — 3-7 лет тюрьмы, то есть это тяжкое преступление.

Другой яркий пример — каннабис, о борьбе с которым правоохранители активно отчитываются. Самым яркий последний пример — история 16-летнего школьника из одного из сел Волынской области, который получил 6 лет тюрьмы за продажу 11 граммов конопли. С декабря он находится в СИЗО.

Школьника обвинили в двух эпизодах продажи (сам он признает только один), поэтому квалифицировали его действия по ч. 2 статьи 307, а не по ч. 1. Наказание за первую — 4-8 лет тюрьмы, за вторую — 6-10 лет с конфискацией имущества.

То есть в этом случае все в рамках закона — повторный сбыт наркотиков, каких — неважно. То есть нет разницы, провозили вы несколько граммов каннабиса или героина.

А вот посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины наказывается лишением свободы от трех до пяти лет. И это нетяжкое преступление. Получается, что хранение пары граммов каннабиса грозит обществу больше, чем посягательство на территориальную целостность?

Если же взять загрязнение окружающей природной среды, то далеко не всегда мы даже дойдем до Уголовного кодекса, потому что придется ограничиться Административным. Например, за выброс загрязняющих веществ в атмосферу или превышение нормы выбросов придется заплатить штраф в целых 85-136 гривен. Загрязнение и засорение вод — 51-119 гривен.

Следует учитывать, что Госэкоинспекция также выдает предписания с требованием ликвидировать нарушения (злостное игнорирование которых может привести к остановке предприятия), а также у загрязнителя могут потребовать компенсировать убытки.

Конечно, есть экологические статьи и в Уголовном кодексе. Загрязнение атмосферного воздуха, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, наказывается уже штрафом в 1700-3400 грн или ограничением свободы на срок до трех лет. А если погибли люди или случились другие «тяжкие последствия», санкция доходит до 5 лет лишения свободы. Но и это нетяжкое преступление. Такая же санкция и в случае с загрязнением вод — если это привело к заболеванию или гибели людей.

А вот подделывать деньги или ценные бумаги государство очень не советует. Пленум Верховного суда еще очень давно указал, что такое преступление представляет «повышенную общественную опасность». Санкция соответствующей статьи УК — 3-7 лет тюрьмы, то есть это тяжкое преступление. Если же напечатали фальшивых денег на сумму более 454 тысяч гривен — 8-12 лет с конфискацией имущества. Это уже особо тяжкое преступление.

Женщина пытается вытащить кошелек из кармана прохожего на Крещатике, Киев, 15 мая 2020 года

Фото: УНИАН

И еще немного о кошельке

В народе есть такая поговорка: если тебя посадили за кражу, значит слишком мало украл. Как в любой шутке, в нем есть только доля шутки. А не до шуток было мужу и жене — жителям Луганской области, которые в 2018 году под хмельком решили украсть немного подсолнечника — на 245 гривен.

За кражу у нас могут назначить до 3 лет тюрьмы, но их было двое, то есть это уже «по предварительному сговору группой лиц» — до 5 лет. Героев этой истории поймали, женщине дали год условно, а ее муж «загремел» на три года. И уже когда он отбыл более половины срока, Верховный суд постановил его освободить.

А вот если не платить налоги (неважно, на какую сумму) — попасть в тюрьму не получится. С 2011 года уклонение от уплаты налогов тюремного заключения не предусматривает. Максимальная санкция — 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества.

Но, например, в США за такое можно сесть в тюрьму до 5 лет, в Великобритании — до 7 лет, в Германии — до 5 лет, а в «особо серьезных случаях» можно получить до 10. Хотя до уголовного преследования дело доходит редко, в основном все заканчивается компенсацией налога и штрафом.

С другой стороны, правоохранительная система этих стран «немного» отличается от нашей, и там возможность тюремного срока, вероятно, не используют для давления на бизнес. У нас противники тюремного заключения за неуплату налогов к этому и апеллируют — мол, чиновники злоупотребляют своими возможностями.

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В конце расскажем еще про одну статью УК, на которую также жалуются в контексте злоупотреблений чиновников. Касается она уже тех, кто попал в тюрьму, это статья 391 — «Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний». Наказание по ней — лишение свободы до 3 лет.

Правозащитники давно требуют изъять статью из Уголовного кодекса из-за возможности злоупотреблений со стороны администраций тюрем. Например, один заключенный получил 1 год за то, что «спал не на своем месте», другой — 2 года за «антисанитарное состояние прикроватной тумбочки», еще один — 3 года за отказ выполнить команду «подъем». Несмотря на эти требования, статья до сих пор действует.

Это лишь некоторые положения Уголовного кодекса, которые могут вызвать вопросы. В то же время государство, похоже, и само не очень довольно кодексом, поэтому хочет создать новый.

Сейчас над этим работает созданная президентом комиссия, она уже представила проект нового Уголовного кодекса. В его концепции указано, что принципиальные положения нынешнего УК «разрушены валообразными, несистемными и часто необоснованными изменениями и дополнениями» и вообще в УК имеются «многочисленные противоречия, пробелы и неточности».

Поэтому ничего не остается, как ждать нового кодекса — но каким он будет и когда, вам сейчас никто не скажет.

Автор: Павел Калашник; Громадское