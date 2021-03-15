Идеально раненный: история везучего спецназовца, который в одном бою получил 27 пулевых ранений и убил четырех террористов

На Amazon с июня 2020 года продаётся книга «Идеально раненый» — это мемуары ветерана спецназа США Майка Дэя о событиях 2007 года, во время которых он пережил сражение с террористами.

Тогда же в нескольких американских СМИ и блогах вышли заметки, посвященные этой истории, но широкой известности она не приобрела. А зря — история крайне впечатляющая, хоть и напоминает скорее эпизод из новой части Call of Duty, чем из реального сражения, пишет TJournal.

В апреле 2007 года член элитного отряда «морских котиков» США Майк Дэй возглавлял группу спецназа, которая готовилась атаковать членов Аль-Каиды, сбивших два военных вертолёта, в иракской провинции Аль-Анбар. Как только лидер отряда приготовился выбить дверь дома, где находились террористы, он попал под мощный обстрел. Шквал огня выбил винтовку из его рук, после чего упавший на землю Дэй выхватил из кобуры пистолет. В этот самый момент он заметил бегущего на него боевика и застрелил его.

Двум напарникам бойца, иракским разведчикам, повезло меньше — один получил тяжёлое ранение и потерял сознание, второй погиб. Дэй всё ещё пытался прийти в себя, когда из-за угла помещения появился террорист с гранатой. Швырнуть её он не успел — американец застрелил и его.

Дэй во время службы Фото из его личного архива

Выпавшая из рук боевика граната сдетонировала примерно в трёх метрах от бойца: от прилетевших в него осколков и ударной волны тот ненадолго потерял сознание. В этот момент другие члены отряда не подозревали о его состоянии — они зашли к зданию с другой стороны.

Там же в это время разворачивалось своё столкновение. 27-летний «морской котик» Джозеф Шведлер принял на себя огонь противника и погиб на месте, а остальную часть отряда обстреливали двое боевиков, вооружённых AK-47. Они находились неподалёку от места, где лежал оглушённый Дэй. Придя в себя, он вступил с ними в перестрелку, используя только пистолет, на расстоянии примерно трёх метров.

В какой-то момент одна из пуль попала в нижнюю часть магазина оружия Дэя, оторвав рукоятку и вызвав неисправность. Однако спецназовец быстро починил пистолет и вновь вступил в бой, в итоге застрелив обоих террористов.

Затем Дэй встретился с тремя иракскими разведчиками, которые не успели покинуть здание, и раздал приказы: один прикрывал входную дверь, второй защищал женщину и детей, которых обнаружили в комнате, где погиб Шведлер, а третий сторожил двух задержанных в конце дома.

«Морской котик» попытался связаться с отрядом, но его рация была уничтожена вражеским огнём. Так что он снял устройство с тела напарника. Он успел связаться c командой как раз вовремя, чтобы остановить атаку с неба: отступившие бойцы вызвали на подмогу AC-130, который готовился обстрелять здание.

Когда отряд вернулся в здание, то первым делом поразились виду Дэя: оказалось, что он получил 27 пулевых ранений, которые не заметил в пылу сражения. «Я даже не осознавал, как тяжело был ранен, пока не увидел выражение на их лицах. Мы все его знаем», — рассказывал Дэй.

Он получил 16 ранений: в обе ноги, руки, живот, ягодицы и мошонку. На бронежилет пришлись 11 пуль, и эти попадания «морской котик» описал как наиболее болезненные, так как они сломали ребра. К тому же он получил внушительный заряд осколков от гранаты.

Спецназовцу требовалась срочная медицинская помощь. На вызов прибыл эвакуационный вертолёт. Дэй дошёл до него самостоятельно. «Я не пытался строить из себя мачо, но боялся, что если меня поднимут, то раны будут болеть ещё больше», — вспоминает он. Американца доставили в Багдад, где медики всю ночь пытались стабилизировать его состояние. Наутро его отправили на лечение в Германию, во время перелёта у него трижды останавливалось сердце.

После его доставили в военно-медицинский госпиталь в США, где он пробыл 16 дней, хотя врачи прогнозировали, что восстановление займёт три-четыре месяца. «Думаю, я так достал врачей, что они торопились меня выписать», — шутил американец.

Актёр Гэри Синиз, известный по роли лейтенанта Дэна в фильме «Форрест Гамп», навещает Дэя в больнице Фото из его личного архива

Как говорит Дэй, выжить ему помогли мысли о дочерях: «Во время перестрелки время словно замедлилось, и я молился Богу, что смогу снова их увидеть». По его словам, тренировки, которые проходят «морские котики», научили его действовать в самых тяжёлых условиях. Свою роль сыграло и детство в неблагополучном и криминальном районе. «За свою жизнь у меня было много травм, и я привык не думать о том, что может произойти. Когда это произойдёт, я с этим справлюсь», — говорит мужчина.

<p data-andropov-type="image" data-image-width="2048" data-image-height="1536" data-image-max-width="2000" data-image-max-height="1500" data-image-title="Майк Дэй с ведущим подкаста Mike Drop и бывшим бойцом «морских котиков» Майком Ритландом" data-image-author="Фото из твиттера Ритланда» data-image-src=»https://leonardo.osnova.io/6dc32f35-85ae-5f79-b778-578fe3f0e3c8/»>

Майк Дэй с ведущим подкаста Mike Drop и бывшим бойцом «морских котиков» Майком Ритландом Фото из твиттера Ритланда

Чтобы полностью восстановиться от ранений, Дэю потребовалось два года. Хронические боли и трудные воспоминания о войне мучают его до сих пор. В 2010 году, после 21 года военной службы, он ушёл в отставку, а следующие семь лет работал немедицинским специалистом в Командовании специальных операций США.

За это время спецназовец работал с 400 ветеранами войны и их родными, обеспечивая их необходимым для восстановления. Он также участвовал в серии соревнований по триатлону Ironman и собрал больше 88 тысяч долларов пожертвований для Фонда лечения мозга в Техасе, который помогает ветеранам войн, в том числе и подопечным Дэя.

Моя жизнь, как и у многих друзей, была о том, как достичь понимания, тонуть вам или плыть, выигрывать или проигрывать, становиться чемпионом или жертвой. Я был вынужден осознать, что никто не придёт мне на помощь. Я понял, что чтобы ни случилось, я со всем справлюсь.

К счастью, я также понял, что нужные люди появляются рядом в нужное время. Для меня комбинация людей и меня самого стала идеальной для моего восстановления.

Майк Дэй

«морской котик» в отставке

Автор: Roman Persianinov; TJournal