Сколько олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова

Ситуация вокруг арестованных оффшорных счетов Тимура Абилкасымова обрастает новыми подробностями.

Оказалось, что Тимур Абилкасымов имел честь работать с рядом представителей казахстанской Фемиды. Среди оффшорных клиентов Тимура Бокейхановича числится Мейрам Жангуттинов — тот самый судья Верховного суда Казахстана, который был задержан по подозрению в получении взятки 11 февраля текущего года.

Ранее в деле люксембургских оффшоров Абилкасымова помимо китайских инвесторов фигурировали имена людей близких к Болату Назарбаеву, а также Кайрату Мами.

Тем временем, проблемы эксперта-лоббиста Тимура Абилкасымова растут словно снежный ком. После сообщений о том, что Тимур Абилкасымов скрывается от своих китайских инвесторов, стало известно и о другой проблеме: группа чиновников и бизнесменов из Казахстана оказались со-инвесторами оффшорной компании Абилкасымова-Ошакбаева TARO Group S.A.R.L. Так как инвестиции были «не совсем» легальными, казахстанские инвесторы не спешили подавать на Тимура Бокейхановича в полицию. Но по истечению всех сроков инвесторы все же решили дать делу ход.

Тимуру Абилкасымову дали очень ограниченные сроки для выплаты долгов. В противном случае оффшорного лоббиста ждут суды не только в Люксембурге, но и в родном Казахстане.

Напомним. что лоббист и медийный эксперт Тимур Абилкасымов, погоревший на скандальных оффшорах в Люксембурге скрывается от своих инвесторов из Китая, которые вверили ему на хранение и преумножение капитала около пяти миллионов долларов. На данный момент известно, что приоритетом для Тимура Абилкасымова пока что является выплата казахстанским «инвесторам», а после уж пострадавшим из Поднебесной.