Acer Nitro 5 AN515-44: отличное решение для поклонника игр без компромиссов

Сейчас, во время активного использования всех возможностей видеокарт очень сложно подобрать вариант ноутбука, который будет четко подходить всем системным требованиям большинства игр. Например, в случае сборки персонального компьютера с нуля вы можете с легкостью подобрать комплектующие сами, самое главное, чтобы они подходили друг к другу и соответствовали всем требованиям игр.

Однако на помощь приходит ноутбук NH Q9HEU 00A. Этот ноутбук является оптимальным решением для людей, которые не хотят возиться с сборкой ПК, но и не желают платить огромные деньги за игровой ноутбук. Почему же этот вариант покупки наиболее желательный и верный — задается вопросом автор статьи на сайте Кордон («информация без границ»).

Начнем с его технических характеристик, ведь именно на это смотрят все геймеры когда выбирают себе рабочий девайс.

Сначала нужно сказать о его процессоре, камне или сердце компьютера, как его называют на профессиональном сленге. 6 — ядерные процессор Ryzen 5 4600H обеспечит вам все результаты, которые вы только хотели бы пожелать. Процессор обладает частотой в 3,0 ГГц. Для AMD Ryzen это очень много — архитектура процессора очень рациональна. Это очень неплохая цифра, особенно в связке с остальными деталями ноутбука.

Емкость диска хотя и не самая большая, но это компенсируется тем, что в ноутбуке установлен не обычный HDD жесткий диск, а SSD. Это даст машине способность к быстрым загрузкам. Однако у этого есть и обратная сторона. Так как загрузки будут очень быстрыми, вы не сможете прочитать подсказки на загрузочных экранах игр. Однако за все надо платить, даже такой чудовищно огромной ценой.

Также стоит отметить видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650Ti и именно эта деталь подводит нас к тестам в играх. Итак ноутбук Acer Nitro 5 AN515-44 показал себя в современных играх так:

Forza Horizon 4 (1080p, ultra) — примерно 70 — 80 фпс.

PUBG (1080p, ultra) — стабильные 60 — 70 фпс.

Red Dead Redemtion 2 (1080p, ultra) — 40-50 фпс.

Star Wars Jedi Fallen Order (1080p, epic) — 40-50

The Witcher 3: Wild Hunt (1080p, ultra) — 40-50 фпс.

Думаю этих результатов хватает, чтобы показать, что видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650Ti в связке с Ryzen 5 4600H отлично справляется с своими игровыми обязанностями.

В итоге можно сказать, что ноутбук Acer Nitro 5 AN515-44 является оптимальным решением, если вы хотите взять свои любимые игровые миры с собой или остаться дома и спокойно, развалившись на диване наслаждаться игрой.