Как «воры в законе» печатали «Вестник МВД РФ»

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончика)

По данным следствия, в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией (Михо) для совершения убийства Вячеслава Иванькова, также известного как вор в законе «Япончик». Мотивом этого преступления являлось обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса «вора в законе», то есть лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и оказание общего покровительства. Убийство Иванькова было тщательно спланировано. Неустановленные лица для оперативников секретом не являются. По данным источников Rucriminal.info, это «законники» Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и Тариел Ониани (Таро). Первый вместе с подвижниками и вернул после убийства Япончика Михо «воровские погоны».

Истоки конфликта Михо и Япончика относятся к концу 1980-х, когда Симония отбывал срок в колонии города Тулуна Иркутской области. Там у него возник конфликт с Вячеславом Иваньковым. Махо не хотел признавать влияния Япончика и настраивал против него других заключенных. А Иваньков, в свою очередь, отказывался считать Симонию «вором в законе», поскольку в молодости тот состоял в ВЛКСМ, а титул якобы купил. Когда оба вышли на свободу, война продолжилась. Махо осел в Иркутской области, занял лидирующие позиции в местном криминалитете. Япончик стал короновать «авторитетов» из этого региона, способных противостоять Симонии. Тот их последовательно убивал. Тогда Иваньков вместе со своим приятелем «вором в законе» Асланом Усояном развернул кампанию дискредитации Махо в воровской среде. Позиции Симонии стали быстро ослабевать. Он попытался добиться встречи с Дедом Хасаном в Санкт-Петербурге, но тот попросил его прибыть на сходку в Москву. Усоян, Шакро, Тюрик и еще с десяток «законников» собрались в ресторане «Мизури». Почти единогласно (против был только «криминальный генерал» Вахтанг Эхвая) они приняли решение лишить Махо воровского сана, обвинив его в необоснованных убийствах и неворовском поведении. Окончания мероприятия Симония дожидаться не стал: с кулаками накинулся на Деда Хасана, а потом ушел. Впрочем, сдаваться Махо не собирался. Он начал искать поддержку среди других «законников». И сумел таковую найти.

Долгое время многие «криминальные генералы», в том числе Тариел Ониани (Таро) и Мераб Джангвеладзе, отказывались признавать его раскоронацию. В 1994 году Таро и Махо как-то встретили в одной из гостиниц Деда Хасана. Они попытались выяснить с ним отношения, но Усоян бросил, что такого «вора», как Махо он больше не знает. Симония опять попытался затеять драку.

Вскоре в Иркутске начался отстрел близких к Махо людей. В частности, был убит «вор в законе» Паата Гудашаури, по кличке Скот Тбилисский. 28 августа 1994 года Махо вместе с Эхваей ехали на «Жигулях» в Сочи, когда по ним открыл огонь автоматчик. Гангстеры получили ранения, а их водитель погиб. После этого Симония ушел в подполье, редко появляясь на людях. В 1996 году Махо попытался вернуться в Иркутск, отправив для начала двух гонцов – «законников» Давида Хмиадашвили и Бакури Каландадзе. Обоих сразу расстреляли. Но Дед Хасан не стал физически уничтожать самого Махо, предпочитая растоптать врага морально. Он добился, чтобы почти все воры признали раскоронацию. Симонию отодвинули от финансовых кормушек, от него отвернулось большинство коллег. В результате в криминальной иерархии Симония опустился на самый низ.

Вернуть его к финансовым потокам и воровскому титулу решил старый приятель Мераб Джангвеладзе. Произошло это в период, когда клане Мераба и Таро вел ожесточенную войну с кланом Деда Хасана, которого активно поддерживал Япончик. Благодаря этой связке Джангвеладзе и Ониани проигрывали. Перелом в войне наступил летом 2009 года, когда снайпер выстрелил в Япончика. А окончательная победа к Таро и Мерабу пришла, когда другой снайпер в 2013 году застрелил Деда Хасана.

В 2009 году у Симонии не было финансовых возможностей организовать нападения на Япончика. Зато они были у Джангвеладзе. Сразу после смерти Иванькова, Мераб начал постепенно возвращать Михо к вершинам мафии и со временем провел сходку, на которой ему вернули воровской титул.

Мераб Джангвеладзе давно осел в Италии, но в России у него остался верный помощник и самое доверенное лицо. Это родной брат Леван Джангвеладзе. Последний не имеет статуса «вора в законе», поэтому может заниматься предпринимательством. Помимо профильного ресторанного бизнеса Леван Джангвеладзе является учредителем ООО «Финтрекс». За этим ООО скрывается бизнес по поставке канцтоваров и типография в Москве. Создал все это бизнесмен Юрий Смоляр, но, по вполне понятным причинам, он владеет только 30 % бизнеса. 70 % принадлежат семье Джангвеладзе, а оформлены на Левана. «Финтрекс» периодически получает госзаказы. У фирмы были контракты с Минэкономразвития, Госпиталем ФТС, РАН. А самый интересный клиент это, конечно, ФКГУ «ЭПК МВД России». Для министерства внутренних дел предприятие Джангвеладзе печатало журнал «Вестник МВД России». «Воры в законе» могли полистать еще «горячие» экземпляры до того, как их отправят заказчику.

Продолжение следует

Денис Жирнов

rucriminal.info