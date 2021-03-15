Отрицавший коронавирус президент Танзании исчез. По данным оппозиции, он умирает в больнице

Президент Танзании Джон Магуфули две недели не появляется на публике. Оппозиция заявляет, что он госпитализирован в критическом состоянии с коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

61-летний политик высмеивал пандемию и меры защиты от неё, а входящий в состав государства остров Занзибар стал популярным туристическим направлением в России

Магуфули не появлялся на публике с конца февраля, пропустив видеоконференцию глав стран Восточной Африки 27 февраля передаёт кенийская газета People Daily. Оппозиция утверждает, что политик был отправлен на лечение в госпиталь в столице Кении Найроби.

В среду бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах Тунду Лиссу заявил, что президент перевезён на лечение в Индию и находится при смерти.

Танзания не обнародует статистические данные о числе пострадавших от коронавируса с апреля прошлого года. Магулуфи не вводил в стране карантин и советовал лечиться молитвами.

По официальным данным, в Танзании заболели COVID-19 только 509 человек, 21 пациент умер. Страна открыта для иностранных туристов, с августа 2020 года в неё разрешены полёты из Москвы.

Первый вице-президент полуавтономного региона Занзибар Сейф Хамад в феврале скончался от коронавирусной инфекции. Вскоре после этого министр финансов Танзании Филип Мпанго принял участие в пресс-конференции в Найроби, чтобы опровергнуть слухи, что он тоже умер от ковида. При этом министр тяжело кашлял и хрипел.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом нового типа в Танзании в январе заявило посольство США. 26 февраля поездки в страну запретила Чехия. Католическая церковь призвала правительство страны признать пандемию и рекомендовала верующим избегать массовых собраний.

Власти Танзании эпидемию по-прежнему отрицают, как и исчезновение главы государства. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент не обязан появляться на публике.

«Глава государства не телеведущий, чтобы постоянно быть в эфире. Глава государства – не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день», – написал он.

economics-prorok.com