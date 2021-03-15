Мошенники позвонили россиянину 65 раз за сутки и похитили сотни тысяч рублей

Житель Карымского района в Забайкальском крае стал жертвой телефонных мошенников, похитивших с его счетов более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

Преступники позвонили россиянину 65 раз за сутки, при этом у жертвы отображались разные номера с кодом Москвы. Они под разными предлогами выудили у него пароли из смс-сообщений якобы для защиты денежных средств. Кроме того, мошенники оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч рублей.

10 марта сообщалось, что телефонные мошенники сменили свою тактику и все чаще представляются жертвам как «полицейские», расследующие дело об утечке данных. Они заявляют, что кто-то «по нотариально заверенной доверенности» пытается снять деньги с его счета в банке, и сообщают о начале следственных мероприятий, для которых нужно выдать личную информацию.