Суд оставил в силе решение о признании договора поручительства по долгам Дельта банка на 4,5 млрд

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу бывшегоакционера Дельта Банка Николая Лагуна и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева, которым жалобщику тоже было отказано в удовлетворении иска к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства, сообщает Finbalance.

Напомним, в 2017 году Верховный Суд отменил решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по иску Ощадбанка к Лагуну и оставил в силе решение первых двух инстанций, согласно которым с Лагуна как с поручителя по обязательствам Дельта Банка по договорам о корсчетах должно быть взыскано 111,8 млн долларов, 12,45 млн евро и 948 млн грн долга.

Тогда Лагун обосновал свой иск тем, что договор поручительства был заключен «под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях».

«При этом истец ссылался на аннексию Россией Крыма, конфискации российской оккупационной администрацией всего недвижимого и движимого имущества Дельта Банка на полуострове, запрет НБУ осуществлять деятельность на соответствующей территории, а также события, связанные с политическим и финансовым кризисом, военными действиями на Востоке Украины, что привело к оттоку средств, размещенных на счетах физических и юридических лиц и повлияло на финансовое состояние банка.

Суды пришли к выводу, что указанные события «не является тяжелыми обстоятельствами… поскольку такие обстоятельства не являются исключительными именно в отношении истца (так как касаются и других субъектов хозяйствования на территории Украины)», — пишет издание.

Ощадбанк в ходе судебного процесса замечал, что с момента принятия судом решения о взыскании с поручителя задолженности по договору поручительства к этому времени в пользу госбанка «не поступило никаких средств в счет погашения долга».

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что бывшему акционеру Дельта Банка Лагуну разрешили выезжать за границу.

ДОСЬЕ: Преступные схемы банкира Николая Лагуна (расследование)

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Суд оставил в силе решение о признании договора поручительства по долгам Дельта банка на 4,5 млрд обновлено: 15 марта, 2021 автором: Redactor