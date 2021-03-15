Авторитет Сергей Трифонов — Владивосток

Впервые в поле зрения Владивостокских силовиков Сергей Трифонов попал в начале 90-х, когда разрабатывали нескольких авторитетов банды «Третья Смены«. Однако напрямую с этой бандой Трифонов связан не был. Говорили, что у них были какие-то совместные коммерческие проекты.

По некоторым данным, свои интересы у Трифонова в начале девяностых были на рынке в районе Школьной и Спортивной. Там, если верить информации и началось контролирование рыночных торговцев. По сути Сергей, всегда более тяготел к бизнесу, чем к криминалу, был предпринимателем. Те люди, которые его окружали, были преимущественно выходцами из спорта, которые успешно защищали бизнес от посягательств Приморских банд. Защищали помимо прочего и других предпринимателей Владивостока, за что соответственно получали определенный процент от их доходов. С группировкой спортсменов считались практически все преступные сообщества, и на опекаемые ими коммерческие структуры, никто не претендовал, что было не удивительно, так как Трифонова действительно уважали.

Между тем, уже во второй половине 90-х Сергей отметился своим присутствием в строительном бизнесе Приморья, а также в контролировании автобусных перевозок и торговых площадей в районе улицы Спортивной и бывшего стадиона ТОФ, это основное сосредоточение мест рыночной торговли города. Был у Трифонова и ближайший соратник Андрей Матуленко. В каком-то роде его называли заместителем Сергея. Хотя в СМИ его чаще называли Александром, а не Андреем. И что занимались они исключительно торговлей и автобизнесом

По большей части, Трифонов со своими людьми уже в двухтысячных вел вполне легальный бизнес, стал директором совместного российско-австралийского предприятия, Матуленко отвечал в этой организации за безопасность, являясь начальником службы безопасности.

Могила Сергея Трифонова

Но все же Трифонов с партнером был неугоден одному из Хабаровских авторитетов, которому они перешли дорогу, потеснив того на топливном рынке Приморья. Как известно, их компания имела сеть заправок. Хабаровский авторитет также распространял свою сеть, нео во Владивосток зайти не смог, спортсмены ему просто не дали этого сделать. После нескольких угроз, Трифонов стал ходить с охраной.

Могила Сергея Трифонова

В общем, 27 мая 2004 года Сергей Трифонов и его компаньон по бизнесу, Андрей Матуленко, вместе с несколькими товарищами отдыхали на побережье бухты Рында острова Русского, прибыв сюда на частном катере. Около 14.00 на берег с водного мотоцикла высадился неизвестный в гидрокостюме.

Незнакомец с наполовину закрытым лицом спокойно подошел к отдыхающим и сделал один выстрел в сторону Сергея Трифонова. Пуля калибра 7,62 со смещенным центром тяжести попала в шею, отчего предприниматель скончался практически сразу. Следующие 4 пули киллер выпустил уже в Матуленко.

Могила Андрея Матуленко

Убийцу пытались преследовать друзья убитого, но тот скрылся на скутере, забрав оружие с собой. Матуленко между тем, еще был жив. Его перенесли на катер, чтобы отвезти в больницу, однако он умер прямо на борту. Отдыхающие на турбазе, расположенной недалеко от места убийства, вспомнили, что человека на водном мотоцикле они видели несколько дней подряд, он успел примелькаться и не привлекал внимания. Именно поэтому, вероятно, ему удалось так просто подойти к Трифонову. В городе незамедлительно была устроена проверка всех приходящих катеров, искали владельца скутера. Однако поиски ничего не дали, судя по всему, киллер просто затопил мотоцикл.

Эпитафия на могиле Сергея Трифонова

За время, прошедшее с момента убийства, был задержан один человек, который, по оперативной информации, собирал данные о Трифонове. Этот человек официально занимается продажей японских машин, однако при этом, по данным оперативников, является членом ОПГ в Хабаровске. Задержать его удалось всего на три часа: у следователей не нашлось ни одного доказательства его участия в убийстве.