Черчесов «забивает» в рыбные сети

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занялся рыбным бизнесом — вошел в капитал осетинского «Арлан Фиш». Партнером по бизнесу выступает футбольный агент Алан Агузаров, сын друга детства Черчесова Мурата Агузарова и племянник почившего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. В адрес известного тренера и Агузарова-младшего не раз звучали обвинения в якобы имеющихся коррупционных связях. Более того, есть предположение, что с «Арлан Фишем» может быть связан и нынешний глава Вячеслав Битарова , который точно знаком с Агузаровыми-старшими. Получается, влиятельные осетинские политики на пару с известным тренером теперь «кормятся» рыбкой?

Не будем умалять заслуг главного тренера нашей сборной по футболу, поскольку под руководством Черчесова Россия вошла четвертьфинал Чемпионата мира в 2018 году, оказавшись в восьмерке лучших. Как бы то ни было, рыбный бизнес даст Черчесову неплохую прибавку к тренерской зарплате: «Арлан Фиш» является одним из крупнейших рыболовных предприятий Северной Осетии с годовой выручкой в 67 млн рублей. Однако возможно, что тренер давно с него «кормится», ведь основал компанию в 2017 году Алан Агузаров, с которым у тренера весьма близкие отношения. Дело в том, что Черчесов вырос вместе с его отцом и дядей в Алагире, все трое вместе впервые гоняли футбольный мяч.

Впечатляющую спортивную карьеру из этой троицы друзей сделал только Черчесов, но и жизнь братьев Агузаровых сложилась успешно. Так, отец Алана Мурат Агузаров более десяти лет возглавлял республиканский Росреестр, баллотировался в Государственную думу в 2016-м, в мае 2018 года назначен советником главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Второй из братьев, Тамерлан Агузаров, был председателем Верховного суда республики, затем — депутатом Госдумы, а после возглавлял Северную Осетию до своей гибели в феврале 2016 года.

Не удивительно, что у столь влиятельных в Алании людей сыновья в своем молодом возрасте успели построить головокружительную карьеру. Младший брат Алана, Сергей Агузаров, сейчас трудится следователем ФСБ и занимается громкими расследованиями. В 25-летнем возрасте, например, ему поручили дело студентки МГУ Варвары Карауловой, которая пыталась примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», писала «Лента.ру» .

Алана Агузарова же пристроили учиться в Московский государственный юридический университет имени Кутафина, где, вот совпадение, в свое время оканчивал аспирантуру Тамерлан Агузаров. Практически сразу после аспирантуры он стал лицензированным футбольным агентом РФС. И тут, что называется, понеслось.

80% на двоих?

Алан Агузаров стал работать «под крылом» у друга семьи, Станислава Черчесова. Притом его трудовые достижения не раз вызывали пересуды — мол, агент «хантит» игроков продает по завышенной цене, беря большую по меркам рынка комиссию, на информационной волне, которую создает главный тренер сборной России по футболу.

Разговоры эти пошли после истории с трансфером одного из самых ярких российских игроков Ивана Игнатьева, который отказался от заключения контракта на предложенных клубом «Краснодар» условиях, запросив сверхзарплату. Как писала «Фонтанка» , тогда футболист ушел от своего прежнего агента Германа Ткаченко и перешел к Алану Агузарову, за которым якобы стоит Черчесов.

Аналогичная история произошла и с другим спортсменом, Магомед-Шапи Сулеймановым, с которым, по слухам, даже устраивал личную встречу Черчесов, чтобы тот «переметнулся» к Агузарову.

Эти истории на своем ютуб-канале развил комментатор Василий Уткин, который заявил, что агент пользуется именем Черчесова, чтобы оказывать давление на участников рынка. Эта новость «порвала» рунет, а после на журналиста напал неизвестный. В полицию, впрочем, Уткин не пошел, зато потом написал в своем телеграм-канале , что подозревает в нападении людей, связанных с футбольным юристом Аланом Агузаровым. Если это действительно так, то комментатор действительно мог вскрыть такую «изнанку», дальнейших разговоров о которой могли опасаться Черчесов с Агузаровым.

Прошла также информация о том, что Агузаров может стоять за агентством Golden Toys LLC, которое в 2018 году ворвалось на футбольный рынок и сразу же попало в череду скандалов. Так, первый же трансфер — переход в московское «Динамо» из немецкого «Кельна» Константина Рауша — закончился уголовным делом. Как писала «Основа» , всего российский клуб согласился заплатить Golden Toys как посреднику 1,25 млн евро при цене футболиста 1,5 млн евро, то есть больше 80% от суммы сделки. Для справки: обычно за аналогичные услуги берут лишь 10-15%, в исключительных случаях — до 40-50%. Что примечательно, такая «кругленькая» сумма сделки между «Динамо» и Golden Toys сложилась из двух последовательно заключенных договор, что тоже вызвало подозрение у участников рынка.

В конечном счете «Динамо» обратилось в суд с требованием признать сделку недействительной, прошлой осенью арбитраж это требование удовлетворил, писал «Рапси» . К слову, параллельно с этим статус Golden Toys в базе компаний Opencorporates изменился с «активного» на «неактивный». Решили прикрыть «лавочку», которая стала привлекать слишком много внимания?

Что примечательно, после всех этих скандалов Агузаров стал говорить, что давно не имеет агентской лицензии и сотрудничает с игроками и клубами лишь как юрист. Известно, что в этом качестве он помогал и Черчесову: например, когда тренер подписывал контракт с «Динамо» в 2014 году и Российским футбольным союзом в 2016.

Возможно ли, что руками Агузарова Черчесов участвовал в переделе агентского рынка? В таком случае, у правоохранителей должно появиться множество вопросов к известному тренеру, который мог неплохо нажиться на этой истории, имея колоссальное влияние на футбольный мир.

Рыбка под песни

Если все эти разговоры верны, то на рыбном рынке Черчесов с Агузаровым тоже могут устроить некий «передел». И покровительствовать в этом им может никто иной, как Вячеслав Битаров, который также хорошо знаком с кланом Агузаровых. Его карьере в свое время явно способствовал Тамерлан Агузаров, который в 2015 году, почти сразу после своего вступления в должность главы Алании, предложил парламенту республики назначить Битарова главой правительства республики. Затем Битаров стал премьер-министром Северной Осетии, а после смерти Агузарова, согласно Конституции Северной Осетии власть в республике автоматически перешла к Битарову как главе правительства. Собственно, у «руля» он остается до сих пор. И при этом регулярно посещает «Арлан Фиш», о чем даже рассказывают на официальном портале республики Северная Осетия .

Ходят слухи, что в интересах Битарова может работать гендиректор предприятия Муради Мзоков, который в 2018 году стал совладельцем «Арлан Фиш». В это охотно верится: как писал «Город 55» , о главе Алании говорят, что он «как вода – пролезает повсюду». Вот, видимо, и просочился в бизнес влиятельного клана.

При этом предприятие сейчас судится с Министерством госимущества и земельных отношений Алании, следует из картотеки арбитражных дел . Если за компанией действительно стоят власть имущие, то иск наверняка она выиграет?

Стоит также отметить, что в свое время в рыбном бизнесе участвовал известный осетинский певец Артем Качарян, более известный под псевдонимом Артем Качер. В частности, он дважды получал «Золотой граммофон» — в 2019 и 2020 году. Уж не потому ли, что его поддерживали Агузаровы и Битаров? Из капитала «Арлан Фиш» он вышел в 2019 году, передав свою долю некой Мариам Качарян, которая может приходиться ему родственницей. Стало быть, стоит ожидать от музыканта новых головокружительных побед?

Черчесов и Агузаровы росли бок о бок и спустя года, очевидно, сохраняют крепкую связь. Но что, если не только дружескую, но и коррупционную? В таком случае, кажется, в их новом совместном рыбном бизнесе тоже может быть не все прозрачно. Притом развивать его они могут под покровительством главы региона Битарова. А значит, простор для «маневров» почти безграничен.

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