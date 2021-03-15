Пластического хирурга Романа Левицкого ждёт тюрьма и нары!

Тема нашего журналистского расследования о мошенничестве, подделке документов, незаконной врачебной деятельности и даже о гибели пациентов!

Этот псевдо хирург давно превзошел всех в своей преступной врачебной деятельности. Но, несмотря на все теле-видео и интернет расследования, Роман Левицкий до сих пор не только избегает наказания, но и продолжает свою незаконную преступную врачебную деятельность …

Нам пришлось дать запрос в МОЗ Украины, относительно деятельности Романа Левицкого, откуда пришёл краткий, но очень емкий ответ: информация, касающаяся выдачи Лицензии хирургу Левицкому Роману Мироновичу на ведение медицинской практики в Министерстве здравоохранения Украины отсутствует.

Кроме того, Киевский областной центр пластической хирургии, где хирург Левицкий открыл собственную клинику пластической хирургии, также никакой лицензии от Минздрава не получал. Значит, согласно уголовному кодексу Украины Левицкому Роману грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом уже говорилось в эфире телепередачи «Говорит Украина» 19 июля 2016 на телеканале «Украина».

Также по данным журналистских расследований Роман Левицкий распространял информацию, что он работает в ведущих клиниках Германии. Но, в ходе журналистских расследований данная информация также не подтвердилась и фактически оказалась фикцией, ложью.

В студии ТВ-канала, во время телевизионного эфира присутствовали три героини, которые описывали свои истории неудачных операций, проведённых врачом Левицким Романом. Одна из женщин заявила о том, что во время операции у этого пластического хирурга, прямо на операционном столе умерла ее сестра.

Впоследствии, после выхода этого резонансного расследования, Роман Левицкий подал на журналистов в суд, а также с помощью ряда СМИ взялся за отбеливание своей репутации. Интересно, что эту историю тогда пытались подать довольно контрастно, и воспользовавшись тем, что в эти годы шла война России против Украины, журналистское расследование телеканала «Украина» осветили, как борьбу «пропагандистов Ахметова против волонтера Левицкого».

В «отбеливающих» статьях Романа Левицкого преподнесли, как пластического хирурга, волонтера, который делает бесплатные пластические операции украинским воинам с АТО/ООС. Сам же Роман Левицкий отмечал, что его на телеканале Ахметова в телепередаче «Говорит Украина» оклеветали именно из-за волонтерства и за то, что он помогает воинам АТО приобрести нормальный внешний вид после ранений на фронте.

Под видом бесплатных операций воинам АТО/ООС, которыми прикрывался Левицкий, он пристроился работать в государственной больнице, куда направляют плановых пациентов от Минздрава (среди них воины АТО/ООС). Соответственно, эти операции для него, как штатного работника, являются обычным исполнением служебных обязанностей. К тому же, именно государство обеспечивает пациентов всем необходимым для операций: медикаментами, помещениями и тому подобному.

Возникает вопрос: зачем преподносить информацию о выполнении своих служебных обязанностей, как нечто величественное? В Украине тысячи врачей, которые лечат воинов АТО/ООС, но они не трубят о своих победах и подвигах…

Интересно то, что в этих же статьях их трёх эпизодов с героинями была отписка-оправдание только по одному эпизоду. И при этом указали- женщина внешне выглядит неплохо!

Дословно: «…. бывшая пациентка хирурга Романа Левицкого в студии выглядела весьма привлекательной»… Хотя, и эти слова-оправдания на двоечку с минусом! Ведь в студии героиня сообщила, что на ней толстый слой грима и макияжа!

А уж если об одной героине хоть что-то написали в отбеливающих статьях, то о двух других вообще промолчали. Один случай, кстати, был смертельный!

По делу Елены Петровой в Украине впервые был вынесен обвинительный приговор пластическому хирургу, и им оказался Левицкий Роман Миронович. Дарницкий районный суд г. Киева вынес хирургу обвинительный приговор! А вот от уголовной ответственности обвиняемого освободили по сроку давности (ст. 140 УКУ «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей»). А ведь ему грозило бы до двух лет лишения свободы. Роман Левицкий должен был заплатить Елене Петровой моральный ущерб в размере 30.000 гривен!

Кстати, о так называемом «выигранном суде» в программе «Говорит Украина»: там не все так, как пробовали подать «отбеливатели» Левицкого и он сам.

Левицкий требует дать ему копию самой телепередачи, чтобы он по ней мог составить иск.

Что делает канал? До решения суда удаляет передачу со свободного доступа. Затем Левицкий год судится за то, чтобы ему выдали копию телепередачи. И суд выносит решение — выдать Левицкому копию. Вот и все его «судебные» победы!

И еще одно, не менее важное. Роман Левицкий также подавал иск против «ICTV», «Факты» о защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации, возмещения убытков и морального вреда за размещение разоблачительных статей жертв его скальпеля.

Иск подавал … Но решение было не в его пользу, ведь пациентки реальные и дела реальные. Печерский районный суд г. Киева в удовлетворении иска отказал!

Есть у Романа Левицкого интересное свойство: наделать людям беды, а потом это не признавать! И далее подавать на всех иски в суды! И такие «деяния, несмотря на все усилия трудно скрыть, и не все решаются покрывать его преступную деятельность.

И ещё один очень интересный факт, который слепо не хотели видеть «отбеливатели» хирурга о волонтере-Левицком, который «бросил работу в Германии» (напоминаем, что журналисты выяснили, что его работа в клиниках Германии- это фейк) ради «благих намерений служить» людям в Украине…

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕРТИФИКАТ: ГДЕ И КОГДА ОН ВЫДАН! И тут четко написано — Россия, Санкт-Петербург, 01.02.2016 год.

Интересно! Не так ли? … Вот такой себе «волонтёр» приехал помогать нашим воинам! Только вот откуда? Из страны-агрессора- из России! И с сертификатом страны-агрессора! Абсурдно освещать ситуацию, что тебя очерняют «пропагандисты» Ахметова, когда ты сам в разгар войны едешь в страну-агрессора и получаешь там сертификат!

Кстати, у этого сертификата 1 февраля 2021 вышел срок его действия… Так куда поедет снова по сертификату Роман Левицкий? В Россию? Получать очередной сертификат? Или после нашей публикации уже не осмелится…

Журналисты нашей редакции решили выяснить, что же изменилось с 2016 года? Или сегодня законно осуществляет свою деятельность пластический хирург Роман Левицкий? Не увеличилось ли количество жертв от его деятельности?

Прежде, обратим внимание на так сказать мелочи. И тут выплыла довольно интересная информация об общем количестве лет его деятельности: на разных ресурсах размещены отличающиеся цифры того, сколько лет занимается пластической хирургией Роман Левицкий.

К примеру, сайт:

Хорошо, примем во внимание, что сайты могли наполняться в разные годы и не обновляться… Но смущает другая цифра — 16 000 операций. А вот она везде (независимо от времени наполнения данных) одна и та же, с 2016 года. Выходит, что Левицкий с тех пор не проводил никаких операций? Но и еще одно: цифра 16000 на 20 лет деятельности — это более 2-х операций в день в течение всех 365 дней в году. Т.е., без учета выходных, отпусков, праздников, больничных и тому подобное. А если взять в среднем по 250 рабочих дней в году (без отпусков и больничных), так Левицкому приходилось в день проводить в среднем 3-4 операции. Скажем так, 16 000 проведенных операций- это данные довольно сомнительные! Не так ли, уважаемый читатель!

Как говорится, мелочи-мелочами, а с законностью его деятельности надо разобраться правоохранительным органам!

Как мы уже отмечали, в 2016 году журналисты телеканала «Украина» обращались в Министерство здравоохранения Украины относительно правомерности существования и деятельности так называемого «Киевского областного центра пластической хирургии» на базе многопрофильной Киевской областной клинической больницы, что по адресу г. Киев, ул. Багговутовская, 1. В ответ на свое обращение они получили данные о том, что «Киевский областной центр пластической хирургии» не существует и не имеет никаких Лицензий. Подобное, об отсутствии лицензии тогда было отмечено и у самого пластического хирурга Романа Мироновича Левицкого. Т.е., «Киевский областной центр пластической хирургии» работал все это время незаконно!

А что происходит сегодня? Ведь время, на исправление ошибок было предостаточно!

Да нет, забегая вперед отметим, что «Киевский областной центр пластической хирургии» и в дальнейшем работает незаконно!

Само имя (можно сказать «брэнд»)- «Киевский государственный областной центр пластической хирургии» имеет ряд информационных сайтов, которые на первый взгляд выглядят, как официальные. Но это все далеко не так! Это- фэйки!

Вот скрины главных страниц 2-х сайтов:

Первое, что бросается в глаза — это отсутствие в меню украинского (государственного) языка! А как мы все знаем, сайты государственных учреждений всегда обязаны вестись на государственном языке. Также, данное псевдо-заведение имеет и свою страницу в Фейсбуке.

«Киевский областной центр пластической хирургии» основан на базе многопрофильной Киевской областной клинической больницы, которая имеет в своем составе 22 отделения, на базе которых работают 11 кафедр высших учебных заведений Украины»-, отмечается на главной странице этого вроде бы на первый взгляд законного заведения. А также сообщается о том, что он «единственное в Украине государственное лечебное учреждение, специализирующееся на вопросах омоложения лица и тела».

Интересной особенностью является и то, что на сайте «Киевского государственного областного центра пластической хирургии» указана Лицензия МОЗ Украины, серия АГ номер 603684, которая выдана 14 ноября 2011 года.

Но, данная лицензия не выдавалась для «Киевского государственного областного центра пластической хирургии»! Она выдана для Киевской областной клинической больницы! Обычная манипуляция и подмена понятий для невнимательных пациентов!

Если простыми словами говорить, то Роман Левицкий прикрывается лицензией больницы! А может так и должно быть!? Куда тогда смотрит главный врач?

Возможно заведение Левицкого работает все же легально?

Нет! Киевский областной центр пластической хирургии, как и в 2016 году, так и сегодня работает незаконно!

В ходе проведения нашего журналистского расследования мы намерены обратиться в Минздрав Украины, а также в администрацию «Киевской областной клинической больницы» для получения разъяснений, относительно законности нахождения Левицкого Романа на территории государственного медицинского учреждения .

Также хотелось бы поблагодарить наших коллег из редакции «По ту сторону диалога», которые нам помогали. Согласно информации, полученной ними от Киевской областной клинической больницы, а именно официальный ответ от и.о. генерального директора Анкина Николая Львовича, «Киевского государственного областного центра пластической хирургии» в структуре больницы не существует! На базе больницы такой центр не функционирует. Договор аренды с таким центром не заключался.

Скрин с сайта: dialogueparty.site

Согласно этого ответа следует, что директор этого псевдо-центра — Левицкий Роман Миронович, не имея никаких разрешительных документов относительно центра и документов на проведение операций по пластической хирургии, безосновательно организовал его работу под «крышей» Киевской областной клинической больницы. А значит и то, что Левицкий незаконно использует имущество, помещения и медицинских работников государственной клиники, а также проводит незаконно операции.

Напоминаем, что руководителем коммунального некоммерческого предприятия, принадлежащего Киевскому областному совету Киевской областной клинической больницы является вышеупомянутый Анкин Николай Львович.

Фото: Анкин Николай Львович, и.о.генерального директора

Наверное, логично задать вопрос: «Господин Анкин! Вы, как руководитель медицинского учреждения, не знаете, что творится у вас под номом в стенах возглавляемой вами государственной структуры?»

А ещё было бы логичнее, если бы этот вопрос в ближайшее время вам задали правоохранительные органы!

Стоит отметить, что согласно информации размещенной на сайте youcontrol.com.ua за Романом Левицким все же числится одно ООО, которое в виде деятельности все же имеет КВЭД: 86.10- Деятельность лечебных учреждений;

86.21- Общая медицинская практика; 86.22- Специализированная медицинская практика и другие. Основным является КВЭД 96.09- Прочие индивидуальные услуги.

Название этой ООО, как и подобные ООО-шки- «Клиника омоложения и пластической хирургии» (Код ЕДРПОУ 32823856). Но, как всем уже понятно, данная ООО-шка не имеет никакого отношения к «Киевскому областному государственному центру пластической хирургии», и числится она по адресу: г. Киев, Дарницкий район, Харьковское шоссе, дом 121. Также важно и то, что и это ООО-шка никаких Лицензий не имеет!

В завершение, логично было бы подвести итог: все выше написанное четко дает понять «кто есть кто» и «кто в чем замешан»! Теперь слово за правоохранительными органами!

Следует отметить, что господин Левицкий до сих пор выходит сухим из воды. Чего же ждут правоохранительные органы? Новые жертвы? Или новые искалеченные человеческие жизни? А может очередные смерти?

Не стоит медлить! Ведь может быть поздно … С его то крейсерской скоростью (16 тыс операций) резать безбожно людей …

P.S. Роман Миронович Левицкий — довольно интересная и яркая личность, и о нем есть еще много данных, которые отнюдь не делают ему чести. К примеру, интересно было бы проследить, как появляются масса положительных комментариев его деятельности и кто их пишет? Один IP-адрес для нескольких пользователей, пишущих хвалебные комментарии; скопированы чужие сообщения (о других врачах) и вставлено его ФИО … И это еще далеко не все! Но об этом в следующих материалах …

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