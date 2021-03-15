Якщо людина спить менше п’яти годин на добу, це може негативно позначитися на серцево-судинній системі і мозковому кровообігу

Американські вчені запропонували п’ять способів поліпшення якості сну.

Поради вони опублікували в статті в журналі Sleep Health.

На їхню думку, в першу чергу, слід взяти під контроль тривалість сну, адже якщо людина спить менше п’яти годин на добу, це може негативно позначитися на серцево-судинній системі і мозковому кровообігу. Недосипання може навіть призвести до виникнення психічних захворювань.

При цьому фахівці назвали шкідливою звичку багатьох людей «досипати». Вставати слід з першим дзвінком будильника, спроба продовжити сон, підкреслили експерти, позбавляє людину енергії, може виникнути відчуття «розбитості».

Для того, щоб швидше прокинутися вчені радять залишати на ніч відкритими штори в кімнаті – тоді людина почне прокидатися від сонячного світла.

Також на якість сну можуть вплинути напої. Так, всупереч поширеному міфу про корисність алкоголю перед сном, він тільки погіршить сон, хоча і дозволить швидко заснути. Це пов’язано з сечогінним ефектом, яким володіють спиртні напої. В результаті цього може бути порушена фаза швидкого сну.

Навпаки, тепле молоко і трав’яний чай допоможуть людині заснути і при цьому не принесуть шкоди. Саме на ці напої варто звернути увагу, якщо не вдається заснути протягом 15 хвилин.

За словами експертів, простим, але дієвим способом може служити відмова перед сном від перегляду телевізора і гаджетів. Синє випромінювання, яке випромінює телевізор, призводить до порушення вироблення мелатоніну, а звук шкодить здоровому сну.

Допомогти покращити сон може читання книги, проте важливо це робити поза ліжком, щоб вона не асоціювалася з безсонням, додали фахівці.

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