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Суд арестовал 50% «ЗТ-Инвеста», покупку которых Корбаном оспаривает «Цитрус»

15.03.2021

В «Цитрусе» утверждают, что половина фирмы перешла Корбану тайно, без получения согласия истца

Хозяйственный суд Одесской области 5 марта наложил арест на 50% ООО «ЗТ-Инвест», которому принадлежит торговая марка сети магазинов электроники «Цитрус». В самом «Цитрусе», напомним, ранее пообещали, что его совладелец Григорий Топал оспорит приобретение этого актива бизнесменом Геннадием Корбаном.

Как отмечается в решении суда, иск с требованием признания недействительным соответствующего акта приема-передачи доли в уставном фонде компании и отмене его государственной регистрации был подан 2 марта.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на нарушение ответчиком закона об ООО и ОДО и устава ООО «ЗТ-Инвест» в части уведомления истца о намерении отчуждения доли в уставном капитале. То есть, в «Цитрусе» утверждают, что 50% данного ООО были 19 февраля переданы Корбану без получения согласия истца.

Истец также просил принять меры обеспечения по иску, а именно арестовать оспариваемую долю в компании, запретить Корбану распоряжать ею, а всем госрегистраторам — производить с ней какие-либо действия. В решении отмечается, что по первому и третьему пункту суд согласился, а по второму — истцу отказал.

Напомним, что ранее у «ЗТ-Инвест» было два совладельца с равными долями — Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, конфликтовавшие между собой с лета 2020 года.

2 марта в СМИ распространилась информация о том, что Корбан в конце февраля стал владельцем 50%-ной доли в ООО «ЗТ-Инвест» вместо Зинченко. Однако Топал с такой передачей доли своего экс-партнера Корбану не согласился: в «Цитрусе» заявили, что ее продажи как таковой не было, приобретение произошло «скрытым путем» и имело «полушуточный вид».

В свою очередь, Корбан заявил, что и вовсе «купил основные компании, которые держали торговую марку, непосредственно трейдинг» сети «Цитрус», причем конфликтующие между собой сооснователи «Цитруса» сами ему предложили стать инвестором.

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Отметим при этом, что Зинченко ранее обвинял Топала в попытке рейдерского захвата «Цитруса», утверждая, что тот попытался мошенническим путем завладеть принадлежащими его семье корпоративными правами, и обеспечил фабрикацию против него уголовного производства, из-за чего Зинченко фактически полностью утратил контроль над бизнесом.

Зинченко неоднократно публично призывал своего бывшего партнера к диалогу, а правоохранительные органы — расследовать все эпизоды действий Топала. В частности, в декабре бывшая сотрудница «Цитруса» обвинила Топала в поджоге автомобиля. Зинченко же эту версию поддержал, заявив, что его экс-партнер «окончательно сошел с ума и начал агрессивные криминальные действия в адрес бывших сотрудников».

 

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