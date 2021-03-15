Теневой хозяин Киевщины Константин Бондарев – из водочных королей в кресло народного депутата

На фоне постоянных зашкваров «новых лиц» из зеленой команды как-то потерялись представители старого, закаленного поколения политиков Украины.

Вспоминают разве что окружение пятого президента и его самого, да и то только потому, что шестой имеет патологическую ненависть к своему предшественнику. А зря. В смысле – зря забыли остальных. Ибо нынешние клоуны и лжецы им в подметки не годятся. И можете не сомневаться: через несколько лет вся эта зеленая нечисть канет в Лету. А старые, закаленные бойцы украинского политикума останутся.

Сегодня мы вспомним одного из них. Это – многолетний боец Блока Юлии Тимошенко, глава Киевской областной ячейки «Батькивщины», народный депутат нескольких созывов Константин Бондарев. К этим титулам стоит добавить неофициальный – «реальный хозяин Киевщины». Так его называют многие из тех, кто на самом деле знает, кто такой Константин Бондарев.

Свой путь к титулу неофициального хозяина Киевщины он начал еще в начале девяностых, когда после окончания Киевского инженерно-строительного института занялся бизнесом. Но что-то пошло не так – в 1993 году он угодил за решетку. Бондареву вменили статью 194 тогдашнего УК – «Подделка документов, штампов и печатей, сбыт их и использование поддельных документов». Сидел Бондарев недолго – в 1994-м он уже был на свободе. Судимость позже погасили, что дало возможность Константину Анатольевичу заняться большой политикой.

Выйдя из тюрьмы, Бондарев занялся сельским хозяйством. В этом ему помог отец, Анатолий Иванович, который в то время был партнером небезызвестного Богдана Губского, которого, в свою очередь, связывают с кланом Медведчука-Суркиса. Константин Анатольевич стал осваивать Иванковский район. Очень скоро Бондарев уже контролировал Иванковский маслозавод, на котором выпускалась молочная продукция под ТМ «Нововид», животноводческую фирму «АПИК» и «Полесский мясокомбинат». В этом сильно помогало то, что после аварии на ЧАЭС почти весь район имел статус пострадавшего от аварии, что, в свою очередь, давало возможность уклоняться от налогообложения. Рабочим предприятий Бондарева тот период запомнился постоянными задержками заработной платы.

Не остались без внимания Бондарева и земельные паи крестьян – в средине девяностых он основал предприятие «Обрий», которое стало отбирать у жителей района их имущественные права. Самые смелые обращались в суды и к местной власти, но, естественно, безрезультатно.

Среди заметных деяния Бондарева тех времен – выпуск именной водки, которую он производил на своем ООО «Тетерев». Водка «Бондаревъ» запомнилась крайне низким качеством, но компенсировала этот недостаток дешевизной и была довольно популярна. Впрочем, именным алкоголем тогда грешили многие, таково было веяние времени.

Кроме того, Бондарев занялся экспортно-импортными операциями, приносившими в те годы хорошую прибыль. В 1999 году он возглавил ООО «Макси-К», которое стало одним из наибольших импортеров горюче-смазочных материалов. Это опять привело его на нары – в 1999 гoду ООО «Макси-К» пeрeпрaвилa чeрeз тaмoжeнный пункт прoпуcкa «Кoрocтeнь» 50 тонн пeчнoгo мaзутa мaрки М-100 нa cумму 1,2 миллиона гривeн (курс доллара, если мы не ошибаемся, тогда был около 2 гривен). Бондареву вменили контрабанду и он провел занимательные четыре месяца в СИЗО. За это время удалось смягчить обвинение – «контрабанду» переквалифицировали на «должностной подлог» и Бондарев вышел на подписку о невыезде. Что, конечно, дало более широкие возможности в развале дела. И, конечно, его удалось благополучно «похоронить».

Неуемная натура Константина Анатольевича тем временем привела его к следующему скандалу. На этот раз его имя связывали с куда более серьезным деянием – похищением человека. Правда, в итоге он фигурировал в деле как свидетель. Фабула была следующей – исчез его компаньон – директор коммерческого предприятия «Система-маркет» Евгений Титов. Похитители якобы потребовали за него выкуп – 30 тысяч долларов, для чего связались лично с Бондаревым и попросили передать требование жене Титова. Женщина собрала деньги, передала Бондареву, который отвез их в указанное «похитителями» место. Но Евгений Титов домой так и не вернулся.

Ходили слухи, что к исчезновению приложил руку именно Бондарев: партнеры поссорились из-за того, что Титов стал перетягивать бизнес на себя. Константин Анатольевич несколько раз попросил компаньона вести себя «скромнее», но тот не послушался и провернул сделку за спиной Бондарева.

Следствие длилось несколько лет, но причастность Бондарева к исчезновению установить не удалось. Впрочем, времена были смутные, и вполне возможно, что все было именно так, как рассказал Бондарев.

Начало нового века открыло Константину Бондареву новые горизонты в бизнесе. Как раз в этот период начинали масштабно осваивать незаконное возвращение НДС. Для этого Бондарев в 2000-2004 годах со своими компаньонами Виталием Трошиным и Леонидом Мудриком зарегистрировал ряд фиктивных фирм. Их насчитывалось общим итогом около восьми десятков. 15 фирм были зарегистрированы по адресу Иванковского маслозавода, 15 – по адресу ООО «Тетерев», 12 – Полесского мясокомбината, еще 12 – на Иванковском ликеро-водочном. Все эти предприятия, напомним, принадлежали Бондареву. В связи с такой масштабной регистрацией спешно созданных фирм даже случился курьез – одну из них зарегистрировали в церкви Успения Святой Богородицы. Но на ее деятельность это не повлияло, как и на деятельность церкви.

В 2005 году оборот всех этих фирм составил 5 миллиардов гривен. А налогов они заплатили аж 330 тысяч – 0,01% от доходов. Доллар был по пять. Делить пять миллиардов на пять довольно легко, подсчитайте сами, сколько заработал Бондарев. Только не запутайтесь с нолями.

Одной из самых гениальных схем в этом мошенничестве по возврату НДС была следующая. В Иванкове возникло ООО «Международный торговый дом «Изюмский оптико-механический завод». Оно импортировало из Франции через 18 (!) фирм-посредников, которые, кстати, были зарегистрированы тоже в Иванкове, оптические заготовки фирмы Corning SAS по 104 гривны за единицу.

Затем Изюмский оптико-механический завод изготовлял из этих заготовок линзы. И продавал в Гонконг, фирме SANMAX ENTERPRISES. По 114 гривен. По пути в Гонконг эти линзы проходили через цепочку из еще 12 фирм-посредников. Навар небольшой, даже весьма небольшой. Но во всем этом «оптическом» производстве был нюанс – французская фирма Corning SAS никаких оптических заготовок в Украину не поставляла.

Секрет прост – дешевые отечественные заготовки паковались в упаковку с поддельными фирменными наклейками «Made in France». А заготовки были остатками со складов госпредприятия «Изюмский завод офтальмологических линз», производство которых остановили еще в начале 90-х. И стоила такая заготовка 6 гривен.

Занимались экспортом «элитных» линз Киевский ЦУМ, Одесский коньячный завод, донецкий торговый дом «Амстор» и «Промгаз Украины». Одни названия говорят об абсурдности ситуации, но схема сработала – 12 предприятий недоплатили в казну 540 миллионов гривен.

Вышеописанная схема незамысловата и опробована в то время многими отечественными бизнесменами: фирма продавала товар фиктивному предприятию, которое завышало его стоимость и вновь перепродавало. И так несколько раз. Затем товар оказывался где-то на фиктивной фирме Прибалтики, откуда его возвращали. Конечно, по завышенной цене. И требовали от государства возврата НДС.

Схема раскрылась в 2004 году. На предприятиях Бондарева начались масштабные налоговые проверки, которые выявили, что сумма «экспорта» составила более миллиарда гривен.

В результате проверок Бондарев опять стает фигурантом уголовных дел. Но сменились времена – он уже стал политическим деятелем. Константин Анатольевич становится заместителем Киевской областной организации СПУ, а ее глава Александр Мороз помогает закрыть все уголовные дела. К тому же власть в Украине сменилась, в разборках «помаренчевых» с «кучмистами» потерялось и не такое. Немного помог и мандат депутата Киевского облсовета, в который Бондарев попал еще в 2002 году.

В это же время Бондарев решает освоить банковскую сферу – в 2004 году он стает председателем наблюдательного совета ЗАО «Банк «Велес», в котором имеет долю в 32,6%. На этом поприще он осваивает схемы финансового транзита и перевода безналичных денег в наличные. Его правой рукой и партнером в финансовом бизнесе стал Александр Кандыба, получивший должность заместителя. Через месяц после назначения Кандыба открыл в том же помещении, где находился банк, конвертационный центр для отмывания денег.

Эта деятельность привела к тому, что банк «Велес» в 2015 году НБУ признал неплатежеспособным из-за «рисковой деятельности и систематических нарушений законодательства в сфере финмониторинга». Через «Велес» попытались вывести за рубеж 460 миллионов долларов по поддельным документам. Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева засекла странную операцию и назначила инспекционную проверку. Ее результаты показали, что 90% всех операций банка имели характер вывода капитала. Оказалось, за неполный 2015 год их объем превысил 100 миллионов долларов.

Когда сотрудники Фонда гарантирования вкладов приехали в банк «Велес», чтобы начать процедуру ликвидации, они его просто не нашли на указанном месте. Это не выдумка досужих журналистов – оказалось, что буквально накануне банк расторг договор аренды помещения с его владельцем и вывез все оборудование и документацию в неизвестном направлении. А работало в 2015 году в банке аж три (!) человека. Они тоже куда-то исчезли. Тем не менее Бондарев пытался оспорить ликвидацию банка в судах, чем затянул эту процедуру на несколько лет.

Портрет Константина Бондарева будет не полным, если не упомянуть о его причастности к рейдерскому захвату земель области.

Он участвовал в отжиме 10 гектаров вышгородской земли возле Днепра. При этом отжим был у одной из самых уязвимых категорий населения – детей. Рейдеры Бондарева выселили детскую спортивную школу олимпийского резерва по гребле и парусному спорту «Осещина» в пользу фирмы «Медиком». Теперь там построены новые коттеджи и плавающие сауны, которые сдаются в аренду. А у Константина Анатольевича там еще и собственный дом. При этом тренера и дети обивают пороги госорганов стараясь возвратить свою тренировочную базу.

Если вернуться к политической деятельности Константина Бондарева, то выяснится, что в 2007 году он оставил Мороза и подался к Тимошенко. В ноябре того же года он стал заместителем областной парторганизации «Батькивщины». И народным депутатом Украины от нее же, коим и остается до нынешнего времени.

Похоже, Юлия Тимошенко оценила нового партийца – до ликвидации банка «Велес» все партийные деньги проходили именно через счета в нем. Впрочем, связывают Бондарева и Юлию Тимошенко и бизнес-проекты: муж Юлии Владимировны Александр Тимошенко через кипрский офшор Diafox Consulting Limited владеет ломбардной сетью «Дешева готівка», у которой несколько десятков отделений в Киеве. Центральный офис сети находится в здании областной партийной организации, а само здание принадлежит Бондареву.

Также структуры Бондарева активно финансировали партию Юлии Тимошенко: значительная часть денег, официально прошедших по счетам партии, перечислялась либо напрямую фирмами Константина Бондарева, либо людьми, связанными с ним:

Правда, в прошлом году в прессе муссировался слух, что Константин Бондарев с благословления Тимошенко продал областную партийную организацию семье одиозных Засух.

Однако, скорее всего речь все-таки шла о простом разделе сфер влияния, ибо по состоянию на сегодня Константин Бондарев все так же возглавляет Киевскую областную организацию «Батькивщины». А Андрей Засуха прошел в состав депутатов Киевского облсовета, где является членом фракции «Батькивщины». И не рядовым – сайт областного совета представляет его как «уполномоченного представителя фракции».

Сам же Константин Анатольевич продолжает служить народу Украины в качестве народного депутата, заодно обслуживая свои интересы в Киевской области, которую по праву считает своей вотчиной.

Мы не зря упомянули в начале материала «зеленую шушеру». Ибо на фоне того же Бондарева она таковой и является. Все эти тамады и клоуны как пришли из ниоткуда, так и уйдут в никуда. И, если после смены власти кого и посадят в этой стране, то это будут именно они. Потому что с такими тяжеловесами, как Константин Бондарев, им не сравниться никогда. А он их всех может нанять разве что в качестве именно тех, кем они и являются – клоунов и подпевал. Что бы они там о себе не думали.

Максим Прохоренко