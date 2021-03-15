Потратил много времени на дорогу: Арахамия рассказал, чем занимался на Мальдивах

Давид Арахамия рассказал, как проводил время в отпуске на Мальдивах. Он отметил, что на островах праздновал день рождения своей 5-летней дочери.

Как Арахамия отдохнул на Мальдивах

Чиновник рассказал, что платил за жилье 2 200 гривен с человека в сутки. Об этом он сказал в кулуарах съезда «Слуги народа».

Сначала Арахамия пытался убежать от вопроса журналистов о стоимости отпуска и рассказал, как в целом провел время. Политик жаловался, что потратил много времени на дорогу.

Потратил 2 дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочь, которой исполнилось 5 лет, и полтора дня на дорогу домой,

– отметил Арахамия.

Впоследствии цены он все же назвал: «Там 80 долларов на человека для того, чтобы жить. Я не помню… где 650 долларов на то, чтобы доехать».

Заметим, политолог Андрей Смелый говорил, что Арахамия отдыхает в отеле Amari Havodda Maldives. Согласно информации ресурса Booking, цены там значительно выше. Они стартуют от 13,8 тысячи за ночь с человека.

Кстати, люкс с бассейном над водой стоит более 42 тысяч гривен за одного человека.