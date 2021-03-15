«Слуга народа» провела съезд партии: приняли масштабные изменения

«Слуга народа» в субботу, 13 марта, провела партийный съезд. Во время встречи члены политсилы обсудили «Доктрину «Слуги народа», кардинально изменили структуру партии. Кроме того, на съезд пришел и президент Владимир Зеленский.

Участие в съезде приняли народные депутаты, депутаты местных советов от «Слуги народа» и делегаты от каждой из областей.

Основными темами съезда были закрепление новой организационной структуры партии, пропись новой редакции устава, а также презентация женского крыла партии «Зе! Женщины».

Новая структура партии

Был принят новый устав, который принципиально меняет структуру партии и предусматривает новые высшие руководящие органы. Это обеспечит политическую децентрализацию и развитие общин.

Теперь будет 2 больших руководящих органа:

Политсовет – будет формировать съезд партии. По словам главы партии Александра Корниенко, этот орган будет состоять из нескольких десятков человек. Он будет взаимодействовать с фракцией, Кабмином и Офисом Президента.

Национальный совет общин – туда войдут главы всех областных организаций. Орган будет отвечать за региональную политику.

В уставе заложили механизм, по которому формирование сметы будет происходить только с согласия этих двух органов. Корниенко отметил, что будет придерживаться баланс.

Кроме того, введут систему секретарей. Кстати, им не будут платить …

Структура в областях

На уровне областей будет похожая структура партии. Корниенко отметил, что есть совет общин области, в который войдут председатели сельских, городских и поселковых организаций.

В областной политсовет будут входить мажоритарщики из этих областей.

Создадут первичные центры, которые по уставу, смогут инициировать вопрос отзыва депутата местного совета.

Как будут принимать в партию

Новая редакция устава предусматривает обновленный подход приема в партию. С этой целью создадут номинационные комитеты, которые будут проводить собеседования с претендентами.

В комитеты, как отметил Корниенко, будут входить «люди с опытом».

Переизбрание высших руководящих органов партии

В новом уставе нет Высшего совета партии. Поэтому члены этого органа прекратили свои полномочия.

В Политсовет партии будут входить 73 человека, но на съезде избрали 64:

нардепы: Давид Арахамия, Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Николай Тищенко, первый вице-спикер Руслан Стефанчук,

члены Кабмина: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська.

К слову, впоследствии стало известно, что Давид Арахамия возглавил политсовет партии. Его заместителями стали: Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук, а секретарем политсовета – Анатолий Остапенко.

Других 9 членов выберут позже.

На съезде приняли доктрину партии. Неизменной идеологией остается радикальный центризм.

Стратегические направления:

мир в Украине, окончание войны,

антикоррупционная, судебная реформы,

бизнес реформы,

запуск новых рынков,

«Большая стройка»,

Выступление Зеленского

Президент Владимир Зеленский также посетил съезд партии. Глава государства призвал депутатов «Слуги народа» быть сплоченными и голосовать единогласно за важные законопроекты.

Когда речь идет о принципиальных и важных для государства вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов,

– отметил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что чиновники в регионах должны брать на себя инициативу и ответственность.

Также Зеленский отметил, что будет очищать команду от «засланных казачков и случайных людей».

Выступления Шмыгаля и Разумкова

Спикер Верховной Рады заявил, что партия должна работать для выполнения предвыборной программы.

Премьер Денис Шмыгаль рассказал о достижениях правительства и вызовах. Он вспомнил об индексации пенсий, поддержке бизнеса и «Большой стройке».

Камельчука не пускали на съезд

Народного депутата от «Слуги народа» Юрия Камельчука не впустили на съезд. Охранники уверяли, что он не прошел регистрацию. Впоследствии парламентария таки впустили.

Заметим, Камельчук известный своими громкими заявлениями. Например, о том, что коронавирус – выдумка.