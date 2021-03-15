Арахамия заявил, что отдохнул за 80$ в одном из самых дорогих отелей на Мальдивах

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что отдохнул на Мальдивах всего за 80 долларов (2 200 гривен) с человека за сутки. По информации в сети, он проживал в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives, где цена за ночь стартует от 14 тысяч гривен.

Стоимость отдыха Арахамия назвал журналистам на съезде партии «Слуга народа» 13 марта. Снимок политика в шикарном отеле на острове опубликовал политолог Андрей Смолий в Fаcebook.

Сначала Арахамия попытался уйти от вопроса о стоимости отдыха и рассказал, сколько потратил времени на дорогу и зачем ездил на Мальдивы.

«Потратил два дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочку, которой исполнилось пять лет, и полтора дня на дорогу домой», – сказал глава фракции СН.

Затем он уточнил, что платил за жилье по 2 200 гривен с человека за сутки и около 18 тысяч гривен за перелет.

«Там 80 долларов на человека для того, чтобы жить. Я не помню…где-то 650 долларов на то, чтобы доехать», – сказал Арахамия.

Согласно информации на сайте Booking, стоимость суток проживания в пятизвездочном Amari Havodda Maldives составляет минимум 13 814 гривен. При этом люкс с бассейном над водой обойдется в 41 846 гривен за одного человека.