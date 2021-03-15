ТОП-7 найбільш економічних авто в Україні

Експерти назвали найекономічніші, надійні і практичні транспортні засоби. Ці автомобілі не тільки економічні, але ще і комфортні, їздити в них – одне задоволення.

Skoda Fabia

Найбільш економічним варіантом вважається Fabia з дизельним 1.2 TDI. Витрата палива – 4 літри на 100 кілометрів. Якщо мова йде про поїздку за місто, водій може вкластися в три літри.

Peugeot 208

Ще один представник Франції в рейтингу. Цей транспортний засіб витрачає 4,4 літра на 100 кілометрів в місті і 3,2 літра в заміському циклі. Авто відрізняється комфортом і цікавим зовнішнім виглядом.

Skoda Octavia

Octavia – є економічним варіантом. Це відмінний транспортний засіб для тих, хто цінує комфорт, економічність і практичність. Середня витрата палива – 3,2 літра на 100 кілометрів, по трасі можна дійти до трьох літрів.

Kia Rio

Rio з дизельним CRDI на 100 кілометрів по місту витрачає приблизно 3,5 літра палива, за містом, як і у випадку з іншими авто, можна вичавити три літри. Це авто відрізняється комфортом і легкістю.

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Volkswagen Golf VI

Цей транспортний засіб має потужним двигуном. Виробник заявив, що витрата на 100 кілометрів – 5,3 літри по місту, 4,3 змішаний і 3,8 по трасі.

Ford Fiesta

“Фієста” – відмінний варіант для всіх автолюбителів. На користь цього транспортного засобу говорить не тільки те, що воно витрачає всього 3,3 літра палива на 100 кілометрів, а й плавна їзда. Їхати на такому авто – це райська насолода.

Seat Leon

Транспортний засіб витрачає 3,3 літра на 100 кілометрів в змішаному циклі. Також це авто здатне витрачати 3,9 літри в міському циклі. Потужність двигуна – 110 кінських сили.