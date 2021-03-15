Михельсон и Тимченко ждут повышенные дивиденды вопреки аварии на трубопроводе «Сибура»

Авария, которая произошла 6 марта на продуктопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, привела к пожару в акватории реки Обь.

Ситуация осложнялась тем, что труба находится под слоем воды и льда. Площадь горения достигала 1000 кв.м., огонь потушили лишь на следующий день. Последствия ЧП ещё предстоит оценить. Однако это событие не помешало компании повысить минимальный размер дивидендных выплат с 35% до 50% чистой прибыли по МСФО. Как говорится, куй железо, пока горячо.

Сразу после праздников совет директоров «Сибура» рекомендовал распределить между акционерами 28,69 млрд рублей по итогам 2020 года. С учётом выплаченной ранее суммы в 12,48 млрд рублей, итоговый размер дивидендов за прошлый год составит порядка 41,17 млрд рублей. Что касается новой дивидендной политики, которая предусматривает повышение минимального размера выплат акционерам до 50% прибыли по международным стандартам отчётности, то она начнёт применяться с 1 июля 2021 года.

В компании говорят, что это «полностью соответствует планам «Сибура» по реализации и финансированию как текущей, так и будущей инвестиционной деятельности». Входит ли в эти планы полная замена потенциально опасного трубопровода в ХМАО, пока не ясно. До сих пор неизвестна ни точная причина аварии недельной давности, ни место утечки, ни масштабы повреждения трубопровода, по которому компания перекачивает широкие фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) и пропан-бутан.

Версия экологов

Причины происшествия в акватории Оби выясняет комиссия Ростехнадзора при участии специалистов самого «Сибура». Кроме того, проверку по факту аварии проводят прокуратура и Следственный комитет.

Некоторые эксперты считают, что газ мог в в течение долгого времени накаливаться подо льдом из-за небольшой утечки. В частности, такого мнения придерживается руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Книжников. Если верить его выводам, основанным на анализе мультиспектральных спутниковых снимков, утечка на трубопроводе могла начать ещё 18 февраля – тогда реке стали появляться нехарактерные светлые пятна.

Через пару недель огнеопасная «подушка», по всей видимости, вспыхнула из-за случайной искры – в момент воспламенения через это место проезжал рыбак на снегоходе. Мужчина получил ожоги лица и шеи.

«Чистое совпадение»

9 марта по факту случившегося Нижнеобское теруправление Росрыболовства начало административное расследование по ст. 8.33 и 8.48 КоАП РФ. Первая статья предусматривает санкции за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Вторая – за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В тот же день ведомство исключило связь между пожаром на трубопроводе и гибелью рыбы в акватории Оби. Чуть ранее житель Сургута обнаружил на реке полынью, в которой скопилось большое число полумёртвых особей. В Росрыболовстве считают, что это связано с низким уровнем концентрации кислорода в воде в виду природного «заморного» явления, которое повторяется ежегодно в осенне-зимний период.

Специалисты Росприроднадзора взяли 22 пробы воды на наличие загрязняющих веществ на месте прорыва, а также выше и ниже по течению Оби. Результаты анализа должны были озвучить 9 марта, но позднее стало известно, что информация появится не раньше 16-го числа. В чем причина задержки?

Крупнейшим акционером «Сибура» является Леонид Михельсон (48,48%), второй по размеру пакет акций принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко (17%). Компания в течение нескольких лет изучает возможность выхода на IPO. В конце февраля Михельсон заявил, что сейчас «не самое плохое время» для такого события. Именно этим может быть обусловлено решение «Сибура» увеличить минимальные дивиденды – повысить его привлекательность в глазах потенциальных инвесторов. На фоне этого крупные аварии и экологические скандалы, которые связаны с большими затратами на модернизацию объектов, будут для компании весьма некстати. Может поэтому и рыба умирает «по естественным причинам», и результаты проб воды задерживаются на неделю?

versia.ru