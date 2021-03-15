«Криминальный элемент» от Олега Карчева?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , управляющий партнер корпорации Aeon Дмитрий Старостин с уголовным прошлым стал основным владельцем девелоперской компании Tekta Group. Ранее Tekta Group контролировали акционеры IT-дистрибутора Merlion Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, которые осенью 2020 года были задержаны по подозрению в покушении на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Действовали они, по версии следствия, вместе с Олегом Карчевым , который уже «насиделся» в застенках СИЗО и недавно был переведен под домашний арест. Притом под арестом времени Карчев не терял и, по слухам, мог продолжать заниматься бизнесом через свою бывшую супругу Елену Власову. Он то и подсказал бывшим коллегам, каким способом защитить свой бизнес, обратившись к человеку, который не понаслышке знает, как живется в следственном изоляторе?

Владельцы Tekta Group учредили ООО «Текта групп», 75% долей которой принадлежит Старостину. По всей видимости, оно станет головной структурой девелопера. Ранее Tekta Group контролировали акционеры IT-дистрибутора Merlion Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Вместе с Олегом Карчевым они были соучредителями Merlion и, по версии следствия, принимали участие в совершении поджога и покушении на убийство своего экс-руководителя компании Вячеслава Симоненко. В 2015 году бывший военнослужащий ДНР с напарником закидали загородный дом Симоненко бутылками с зажигательной смесью в расчете на то, что тот сгорит вместе с семьей, но пламя удалось быстро потушить, писал «Коммерсант» . Прошлой осенью Абрамов, Мангутов и Карчев были задержаны по этому делу.

Этой истории предшествовал корпоративный конфликт: топ-менеджеры и владельцы посчитали, что Симоненко присвоил крупные суммы, в связи с чем отказались вернуть ему после увольнения 4,5 млн долларов в счет проданных акций компании Tegrus. Господин Симоненко же посчитал, что его просто «кинули» с акциями.

Недавно стало известно, что совладельцы Merlion попросили возбудить уголовное дело против экс-гендиректора IT-компании о попытке рейдерского захвата бизнеса, а также по статьям о клевете и заведомо ложных доносах и показаниях, писал «Форбс» . Уж не пытаются ли они таким образом запутать следствие и растянуть время?

А ведь это действительно может быть выгодно бизнесменам: «под шумок» смогут «припрятать» свои активы. Кажется, что сейчас они действуют руками Дмитрия Старостина — человека, между прочим, с целым «букетом» обвинений в уголовных преступлениях и приговоров, который даже некогда был объявлен в розыск. .

В частности, в начале нулевых он трудился в ООО «Кудесник», которое владело в Костромской области «Галичским автокрановым заводом», куда гендиректором и поставили Старостина. Сразу после его прихода деньги из предприятия стали куда-то «утекать» — например, пошли на предвыборную кампанию экс-губернатора Костромской области Виктора Шершунова. Когда в 2000 году последний переизбрался на второй срок, то в качестве благодарности вскоре назначил Старостина вице-губернатором, после чего тот забыл о бывшем месте работы. Тем временем, предприятие после столь эффективного руководство погрязло в долгах, начались попытки привлечь бывшего руководителя к уголовной ответственности, но делу почему-то не давали ход.

Дмитрий Старостин построил карьеру, несмотря на судимости

По информации «Коммерсанта» , в 2002 году у Шершунова произошел конфликт с тогдашним региональным прокурором Иваном Кондратом, после чего дело Старостина внезапно «реанимировали». Как выяснили следователи, завод неожиданно стал поручителем по кредиту на 16 млн рублей, выданному Сбербанком «Костромской лесопромышленной компании». В ходе следствия «всплыло» и другое уголовное дело, заведенное на Дмитрия Старостина еще в 1998 году, когда тот был задержан за «злостное хулиганство». Тогда в ходе драки в одном из галичских ресторанов он подрался с двумя другими посетителями.

Однако на допросы по этим делам Старостин приходить, видимо, не горел желанием. В итоге его объявили в розыск, а впоследствии обнаружили в Ивановской области. Ему удалось доказать, что это была служебная поездка, но перед этим он успел посидеть в СИЗО, пока его не выпустили под подписку о невыезде. К слову, на время следствия он оставался при должности вице-губернатора: Шершунов отказался его увольнять, объяснив это тем, что доволен его работой. В конечном счете Старостин получил три года заключения за хищение, а за драку в ресторане — два года. При этом срок был дан условно.

Что сказать, «матерого» партнера подобрали себе бывшие совладельцы Merlion. Уж не преступный мир ли их связал? К тому же, Старостин может быть полезен и в дальнейшем. Он явно знает, как продолжить успешную карьеру даже при наличии криминальных эпизодов в биографии — недаром же сейчас трудится вице-президентом строительной компании AEON Corporation, принадлежащей Роману Троценко.

Муж и жена и после развода ведут дела?

Идею, как сохранить свой бизнес, Мангутов и Абрамов могли подсмотреть у своего партнера Карчева. Последний к слову, недавно был переведен из СИЗО под домашний арест, о чем сообщал «Коммерсант» . Однако еще находясь под стражей он мог продолжать заниматься бизнесом, действуя через свою супругу Елену Власову, развод с которой недоброжелатели считают фиктивным. Еще в 2012 году в интервью «Бизнес Онлайн» сам бизнесмен признавался: «Просто исторически так сложилось, что все активы всегда оформляются на нее. Я принимаю решения, веду дела». Может ли так продолжаться и по сей день?

Дело в том, что некогда Власова была акционером «Рост банка», контроль над которым фактически потом заимел Карчев. Однако в итоге все банки группы «Роста» были отданы на санацию «Бинбанку» за символический 1 рубль. Кроме того, благодаря браку Карчев получил 30% акций «Байкалинвестбанка», которые раньше были оформлены на Власову. Позднее у Карчева появилась доля в банке «Реалист». А в прошлом сентябре два финансовых учреждения объединились под одним брендом «Реалист Банк». Пошли слухи, что таким образом могли попытаться скрыть вероятный отток капитала из финансовых учреждений. «Дирижировала» этим процессом Власова?

Она может быть также связана с девелопером «Колди», который ранее заявлял о планах возвести 130 тысяч кв. м. жилья со спортивным кластером на территории, которая раньше была записана на Власову. При этом минимальные инвестиции в проект эксперты на рынке оценивают в 2 млрд рублей, но у компании просто нет таких денег: по итогам прошлого года она имеет выручку в «смешной» 1 млн рублей. СКладывается ощущение, что привлечение заемных средств неизбежно. А что случается с банками, где «засветились» Карчев и Власова мы уже знаем.

Стоит отметить, что у каждого из бывших супругов также имеется по нескольку десятков фирм, которые обладают признаками фиктивности и «сидят» в убытках. Там-то и оказываются денежки кредитных учреждений?

The Moscow Post уже писало о делах Карчева и Власовой в статье «Карчев и в СИЗО остается «реалистом» . Однако содержание материала явно не устроило госпожу Власову — она направила в редакцию письмо с требованием удалить текст, так как он, по ее мнению, содержит недостоверную информацию, порочащую деловую репутацию. Вот только суть претензий сводится к тому, что «газета ссылается на какие-то «слухи». То есть фактически в своей же претензии Власова говорит о том, что сама газета не делает каких-либо голословных обвинений.

Кроме того, бизнесвумен отдельно напирает на то, что находится в разводе с 2017 года и рассказывает подробности ее расхождения с Карчевым. Вот только зачем журналистам эта информация? Наводит на мысль, что таким образом она пытается откреститься от упоминаний ее имени в одном ряду со скандальным бизнесменом, как будто бы пытаясь в чем-то «оправдаться».

Впрочем, это всего лишь домыслы. Но есть и более тревожащие факты, связанные с Карчевым и делом его бывших партнеров. Как писал «Коммерсант» , в середине января пропал один из ключевых свидетелей по делу, бывший топ-менеджер Merlion Евгений Савельев. Он покинул компанию после конфликта с акционерами, и, по словам господина Симоненко, неоднократно получал звонки с угрозами, в том числе из изолятора, и требования об изменении его показаний. Что если эти угрозы претворили в жизнь?

Что-то к господину Карчеву так и «притягиваются» люди и истории с уголовным душком. Все это не кажется простым совпадением и даже вызывает некоторые опасения, так как недавно он был переведен под домашний арест. Значит ли это, что свидетелям и потерпевшему по делу совладельцев Merlion стоит насторожиться? Последние, кажется, и в СИЗО времени зря не теряют, а могут вести дела через доверенных лиц. Среди них, надо полагать, и Дмитрий Старостин, который не понаслышке знает арестантский уклад.

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