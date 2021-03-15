Уволившийся Эзугбая с Хаджишвили зажали «спонсорские» для Саакашвили

Все пишут, что выдавливание куратора грузовых перевозок «Укрзализныци» Ираклия Эзугбая с должности заместителя Владимира Жмака — это удар по членам грузинской команды Михаила Саакашвили. Как пишет telergam-канал Shadow Anonymous, это не совсем так.

Перед парламентскими выборами в Грузии, на которых Саакашвили надеялся одержать победу, сформировать правительство и возглавить его лично. Главным спонсором предвыборной кампании Саакашвили в Грузии был Давид Бежуашвили, который вместе с Шота Хаджишвили через фирму Risoil S.A. получил контроль над Херсонским портом и пытается зайти в порт «Черноморск».

Хаджишвили с Эзугбая хотели провернуть на «Укрзализныце» такой же трюк как с «Украинским дунайским пароходством». Там корабли передавались на баланс венгерской фирмы BSC Business Shipping Company Kft — для создания единого европейского оператора перевозок по Дунаю.

А на железке — контейнеры с филиала ЦТС «Лиски» АО «Укрзализныця» (структура обслуживает Одесскую и Приднепровскую зализныци) на фирму «Дженерал Контейнер Сервисес». Учредители там… Эзугбая и Хаджишвили. Т.е. хотели тупо подмять под себя контейнерный парк для зерновых перевозок. Вместе с перевалочной базой в Одесской области (тоже собственность «Укрзализныци»).

Но не они одни такие наглые. Грузовые перевозки имеют множество интересантов, которые запустили несколько дел через прокуратуру. Не эффективно. Тогда сделали ВСК парламента во главе с Юлией Гришиной от «Слуги народа», у которой муж работает в прокуратуре. Силовики слили депутатам и журналистам всю информацию по грузинскому и венгерскому паспортам Ираклия, получили из Грузии уголовные дела, возбужденные, когда он возглавлял грузинскую железную дорогу, прошлись по американским делам его сына Сандро.

Через Эзугбая ВСК бьет по руководителю «Укрзализныци» Владимиру Жмаку, которого яростно защищает Михаил Сакашвили. Но почему-то за своего протеже он слово не замолвил. И тот бежал со скандалом, жалуясь на травлю.

После фиаско в Грузии Хаджишвили и Бежуашвили сняли Офис простых решений с довольствия. Оставшись без финансов, Михаил вынужден приторговывать должностями в Нацсовете реформ, выдаивать казахов и киргизов.

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