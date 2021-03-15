Кто вы, Александр Чепурнов?

В научной среде страсти кипят порой почище оперных. Антигерой нашей сегодняшней истории – Александр Чепурнов. Человек, который всю свою жизнь положил на месть, которая, впрочем, неплохо оплачивается.

Трудится господин Чепурнов нынче в Институте клинической и экспериментальной медицины в Новосибирске. Занимается институт, согласно сайту учреждения – ролью воспалительных процессов урогенитальной сферы у женщин и механизмами развития ожирения при неблагоприятных факторах.

Никакого допуска к работе с вирусными инфекциями, а уж тем более живыми вирусами у института нет. Но примазаться к славе знаменитого новосибирского «Вектора» хочется всем.

Чепурнов в самом деле работал на «Векторе» до 2004 года, вот только знаменит стал не научными открытиями, а гибелью лаборантки.

Как заведующий лабораторией Чепурнов допустил грубейшие нарушения техники безопасности в работе с особо опасной инфекцией – лихорадкой Эбола. Его сотрудница получила смертельную дозу вируса и погибла буквально в течение нескольких дней, спасти ее не смогли. Чепурнова уволили за халатность, а он на всю последующую жизнь затаил обиду на институт «Вектор».

Александр Чепурнов попытал счастья в Америке, куда вскоре после трагедии уехал на несколько лет. Но и там, видимо, что-то не сложилось. То ли дело в его безалаберности, то ли в мелочном мстительном характере.

Так или иначе после бесславного возвращения к родным пенатам никаких значимых научных работ, публикаций или открытий за ним не замечено.

Зато избыток свободного времени Чепурнов активно тратит на придание своей персоне мифологического образа борца с опасными заболеваниями. Особый цинизм в том, что зарабатывает он на продаже истории о той самой погибшей сотруднице.

Попутно Чепурнов исправно трудится на неназванных работодателей, которых, возможно, завел во время своей жизни в Штатах.

Во время эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее именно Чепурнов активно критиковал научные разработки российских институтов против лихорадки Эбола.

А с 2020 года сел на любимого конька – критику «Вектора» за все его признанные мировым сообществом победы.

В самом начале пандемии, когда российская наука за неделю разработала новую тест-систему и внедрила ее в широкое применение, Чепурнов яростно упрекал российские власти за низкий охват тестированием. В итоге, когда Россия вошла в тройку лидеров по тестированию на коронавирус, язык пришлось прикусить.

Теперь Чепурнов переключил свою активность на вакцину «ЭпиВакКорона» разработки того же центра «Вектор» Роспотребнадзора.

И в полном соответствии с западной методичкой, уже озвученной Кремлем, «формирует предвзятое отношение к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции».

Чепурнов, не имея доступа к работе с вирусом, пытается в своих «гаражных» экспериментах доказать якобы неэффективность и опасность вакцины, тиражирует материалы о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Прискорбно, что, занимаясь дискредитацией российских научных разработок, заставляя людей колебаться и медлить с вакцинацией, он ставит под угрозу их жизни. Вот только кто бы призвал его к ответу по всей строгости, как в далеком 2004 году?

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