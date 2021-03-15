Первую леди Сирии лишат гражданства Британии

В Великобритании началось расследование против Асмы Асад

Лондонская полиция начала предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Асмы Асад. Дело ведет отдел по военным преступлениям. Как сообщает BBC, первую леди Сирии подозревают в подстрекательстве к репрессиям против оппозиции и поощрении терроризма.

«С марта 2011 года сотни тысяч сирийских граждан были убиты, подверглись арестам и жестокому отношению», — цитирует издание пресс-релиз лондонской адвокатской фирмы Guernica 37, инициировавшей действия полиции.

Юристы заявили, что супруга Башара Асада неоднократно поддерживала эти действия, что можно трактовать как подстрекательство к актам терроризма.

По итогам расследования 45-летней Асме Асад, которая родилась в Лондоне и имеет двойное гражданство, может грозить судебное преследование и лишение британского подданства.

Асма Асад: болезнь

В течение нескольких лет Асма Асад боролась с раком груди. Жена президента Сирии на скрывала от общественности свой недуг. Супруг поддерживал ее во время курса химиотерапии и операции. В 2019 году первая леди Сирии заявила, что наконец победила страшную болезнь.