Якість рослинної їжі впливає на ризик виникнення інсульту

Рослинна дієта, що містить овочі, цільні злаки й боби, і уникає рафінованих зерен і цукру, може знизити ризик інсульту до 10%.

Дослідження показало, що веганство (такий тип харчування виключає будь-які продукти, пов’язані з експлуатацією тварин, включаючи мед, желатин і інше) може знизити ризик ішемічного інсульту, який пов’язаний з закупоркою кровотоку в головному мозку і є найбільш поширеним типом інсульту.

Дослідження не виявило жодного зв’язку між дієтою і геморагічним інсультом, який відбувається, коли артерія розривається і відбувається крововилив в мозок.

Дане дослідження зайняло 25 років. Весь цей час вчені спостерігали за 209 508 учасниками, у яких на початку вивчення не було серцево-судинних захворювань або раку. Кожні два-чотири роки учасники заповнювали анкету, в якій їх запитували про частоту вживання певних продуктів

Дослідники розділили спостережуваних на п’ять груп залежно від їх раціону (серед них були і вегетаріанці, і вегани, і м’ясоїди). В ході дослідження 6241 людей перенесли інсульт, в тому числі 3015 з них ішемічний і 853 геморагічний.

Аналіз показав, що в порівнянні з людьми, які їли мало корисних рослинних продуктів, тобто харчувалися рафінованими зернами й вживали багато цукру, люди, які їли здорову рослинну їжу (більше свіжих овочів і фруктів) мали на 10% нижчий ризик виникнення інсульту.

Також слід зазначити, що дослідники не виявили ніякого зв’язку між вегетаріанською дієтою (часто вегетаріанці можуть вживати молочні продукти в їжу) і зниженням ризику інсульту. «Ми вважаємо, що ці відмінності можуть бути пов’язані з різницею в якості рослинної їжі, яку споживали люди», – зазначають автори роботи.

«Вегетаріанська дієта з високим вмістом” шкідливих “рослинних продуктів, таких як рафіновані зерна, додані цукри і жири, є одним із прикладів того, як якість деяких” здорових “дієт відрізняється. Наші висновки мають важливі наслідки для суспільної охорони здоров’я, оскільки майбутня політика в галузі харчування, спрямована на зниження ризику інсульту, повинна враховувати саме якість їжі »

: cikavosti.com

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