Арахамия рассказал, почему авто, которое он недавно припарковал на пешеходном переходе, нет в декларации

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил, почему автомобиль Toyota Land Cruiser 200, на котором он ездит и который недавно припарковал на пешеходном переходе не включен в его декларацию.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в субботу, 13 марта после партсъезда.

«Это машина, которой владеет моя жена, она была приобретена в этом году (имеется ввиду отчетный год — Ред.) и в следующей декларации, которую мы сдаем до 1 апреля, вы все увидите… Если бы я на себя покупал, то я должен был сообщить в течение 15 дней, а если члены семьи, то они подают декларацию раз в год», — объяснил Арахамия.