«Грэмми» 2021: назван полный список победителей музыкальной премии

В Лос-Анжелесе (США) прошла церемония награждения одной из главных музыкальных премий в мире Грэмми-2021.
Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды, говорится на официальном сайте Grammy.
Полный список победителей Грэмми-2021:
Запись года:
Everything I Wanted – Билли Айлиш
Альбом года:
Folklore – Тейлор Свифт
Песня года:
I can’t breathe – хип-хоп-певица H.E.R
Лучший новый исполнитель:
Меган Джовон Рут Пит, более известная под псевдонимом Megan Thee Stallion
Лучший сольный поп исполнитель:
Певец из Британии Гарри Стайлс с песней Watermelon Sugar
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой:
Леди Гага и Ариана Гранде – песня Rain on me
Лучшее музыкальное видео:
Бейонсе, ее дочь Блю Айви и нигерийский певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl
Лучший альбом современной христианской музыки:
Канье Уэст