Экс-президент Боливии спряталась от полиции под кроватью

Жанин Аньес обвинили в попытке государственного переворота

Полиция во время обыска дома бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес обнаружила ее в ящике под кроватью в доме родственников. О скандальных подробностях задержания политика сообщает местное издание El Deber.

Как уточнили в МВД Боливии, в результате оперативных мероприятий Аньес задержали по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Ее подозревают в причастности к подготовке госпереворота в 2019 году против занимавшего на тот момент пост президента Эво Моралеса. Сама Аньес заявила о «начале политического преследования» в свой адрес.

Вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес стала временным президентом Боливии после того, как под давлением общественности и военных Эво Моралес ушел с поста главы государства.