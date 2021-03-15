Почему Крымская «Консоль»

Уже больше года в ялтинском городском суде разбирается дело о законности постройки одного из зданий поселка Парковое, расположенного на южном побережье Крыма. Истец — администрация города Ялты, ответчики: формальный застройщик — компания «Грантор» и жильцы дома. Фактически же проектировала и строила здание компания «Консоль» при участии компании «Грантор». Из биографии Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова Владимира Андреевича:

«С июля 1993 года по ноябрь 2001 года — генеральный директор ООО «Консоль ЛТД», президент-председатель ООО «Консоль ЛТД», председатель правления ООО «Консоль ЛТД».

Так, может, на самом деле здание построено незаконно и его действительно, как требует администрация г. Ялты, нужно сносить на счет застройщика и жильцов?

Получив иск, жильцы так не думали. Ведь здание, как и весь комплекс «Пансионат Парковое», построен известной организацией и не имеет явных признаков нарушения законодательства. Компания «Консоль» построила в Крыму множество объектов, и, насколько было известно жильцам, до получения иска к этой компании не было подобных претензий. В силу высокого положения Константинова В.А. его компанию сложно заподозрить в столь грубых нарушениях законодательства в процессе строительства и сдачи комплекса, которые требовали бы сноса построек. Успокаивало жильцов и то, что среди ответчиков они увидели Константинову Екатерину Владимировну и Муромскую Викторию Александровну. Увиденное подтверждало ходящие среди жильцов слухи о том, что в доме частью помещений владеют дочка Константинова В.А. и вдова крымского предпринимателя и политика Миримского Льва Юльевича, которая, опять же по слухам, является основательницей компании «Грантор». Ведь застройщики уж точно знали истинное состояние постройки, и было бы нелогично предположить, что они оставят у себя некачественную собственность, а не пустят ее в продажу — обычно такие люди вовремя избавляются от проблемных активов.

Успокаивало жильцов и то, что судья ялтинского городского суда Дацюк Вадим Петрович, не усматривая никаких серьёзных нарушений, не торопился удовлетворять исковое заявление и из месяца в месяц откладывал рассмотрение дела по существу. Однако что-то случилось, и через год по¬сле подачи искового заявления события стали стремительно разворачиваться — видать, кому-то отсутствие нужного решения из-рядно надоело, и участников при-шпорили.

Больше всех активизировалась компания «Грантор», которая именно вдруг, когда ничто не предвещало, заявила 1 февраля 2021 года на очередном судебном заседании, что признает свою вину и объявляет о готовности выплатить в качестве компенсации некоторые деньги владельцам квартир. Компания «Консоль» при этом опять отмолчалась, что в общем-то соответствовало выбранной ею тактике делать вид, что все это ее совершенно не касается.

После этого стало известно, что некоторые собственники жилья незамедлительно пошли на заключение мирового соглашения с компанией «Грантор». Кто же эти люди? Все те же Константинова и Миримская. Сразу же припоминается этимология (происхождение) термина «козел-провокатор». Оказывается, для того чтобы животные перед забоем на мясокомбинатах не так сильно нервничали, очередную забойную партию возглавляет штатный козел, которого потом отводят в сторону, а остальных — в убойный цех.

Далее события стали развиваться еще интереснее. Ведь на судебном заседании выяснилось, что признанием своей вины компания «Грантор» не ограничилась, и в самый канун Нового, 2021 года заказала внесудебную экспертизу (а чем еще можно заняться перед самым Новым годом?).

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

1. Соответствует ли самовольная постройка градостроительным, строительным, санитарным и противопожарным нормам и правилам?

2. Создаёт ли самовольная постройка угрозу жизни и здоровью граждан?

Таким образом, к этому моменту ответчик по делу — компания «Грантор», уже не сомневаясь, что сданная ею в эксплуатацию постройка является самовольной, вдруг озаботилась безопасностью жильцов.

В акте внесудебной экспертизы указано, что двумя московскими инспекторами в присутствии представителя компании «Грантор» 8 и 9 января 2021 года произведён экспертный обзор здания. В акте указано, что доступ к зданию был предоставлен лишь частично, что проектная документация не предоставлена и что экспертами описаны конструктивные элементы, которые наблюдаются визуально. Зато из акта мы узнаём, что полный доступ был дан к помещениям на 14-м этаже и многие фото сделаны именно оттуда. Именно на 14-м этаже располагаются помещения Миримской. А вот доступ к остальным помещениям, скорее всего, экспертам не очень-то и был нужен — они знали, что искать. Что же эксперты обнаружили? Обнаружили следующее:

1) то, что не замечал разве что слепой, а именно «максимальное количество надземных этажей превышает 8» (фактически — 19);

2) то, что не знал только ленивый житель пансионата «Парковое», а именно «в подвале под стилобатом обнаружены сквозные вертикальные наклонные трещины на всю высоту».

Но ведь всё это было известно очень давно, скорее всего, с момента сдачи дома, а за трещинами велось наблюдение, о чём, собственно, указано и в акте: «Местами на стенах установлены маяки из гипсовой смеси». Основные выводы акта: «Техническое состояние оценивается как ограниченно работоспособное. Самовольная постройка создаёт угрозу жизни и здоровью граждан».

Получается, что все про это долгие годы знали, дом успешно эксплуатировался, ни одной про-верки уполномоченных органов не было, и вдруг один из застройщиков находит средства, заказывает проверку и выясняет, что постройка опасна. Казалось бы — ну что там акт? Это же не судебная экспертиза, а всего лишь мнение одной из организаций. Надо требовать именно судебной экспертизы и действовать уже по её результатам. Как выяснилось, ни¬чего случайного в деле не появляется.

На основании именно этого акта ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии», которое оказывают услуги по содержанию помещений всего пансионата «Парковое», направило собственникам помещений уведомление, датированное 8 февраля 2021 года. В уведомлении говорится о том, что, согласно акту, здание имеет признаки самовольной постройки. Эксплуатация здания, которую на протяжении долгих лет осуществляло данное ООО, ока-зевается, «сопряжена с рисками возникновения нештатных ситуаций, которые, в свою очередь, могут повлечь дополнительные затраты со стороны ООО». В связи с этим ООО «НИИ натуропатии и фитотерапии» информирует собственников о намерении с 10 марта 2021 года расторгнуть договор по оказанию услуг по содержанию помещений и сообщает, что обязательства по содержанию помещений будут возложены на самих собственников. Что ещё интересно — собственником ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии» является Константинова Екатерина Владимировна.

Сразу же после всего этого представители компании «Грантор» просто навалились на жильцов, навязчиво уговаривая их брать, сколько дают. К этому времени жильцы уже были сильно измучены угрозой сноса, и немалая часть из них согласились получить деньги. Однако большая часть собственников мировое соглашение не подписали.

Не менее интересные события стали происходить непосредственно перед назначенным на 17 февраля судом. Вдруг начала проявлять активность компания «Консоль». Возможно, кто-то подумает, что она, видя, к чему приводит её бездействие, бросилась наконец- то доказывать, что со зданием всё в порядке. Ведь признание аварийности может поставить крест на всех будущих строительных проектах компании. Нет, не бросилась. Наоборот — бросилась готовить перед домом площадку для его сноса. Кроме этого, начали де-монтаж двух самых верхних этажей, принадлежащих наследнику Иосифа Кобзона, который, естественно, тоже успел подписать мировое соглашение.

Такого сильнейшего прессинга мало кто из жильцов ожидал. Однако просто не укладывающиеся в голове события стали происходить, начиная с 17 февраля. Что-то вроде операции «Шок и трепет», но данная операция была проведена на территории своей страны и против собственного народа.

17 февраля судья Дацюк, утвердив поданные мировые соглашения, решил «исковые требования администрации г. Ялты Республики Крым о признании объекта самовольным и его сносе — удовлетворить». Судья возложил обязанность по сносу здания не только на компанию «Грантор», но и на 45 жильцов (на тех, кто не согласился или просто не успел подписать мировые соглашения). Насколько профессионально действовал судья, покажет дальнейшее разбирательство дела в вышестоящих инстанциях. Остановимся на моральных аспектах дела. Даже если допустить, что постройка действительно незаконная, её что, обязательно сносить? Ничего поправить уже нельзя? Предположим, что всё- таки без сноса никак не обойтись и это подтвердила судебная экспертиза. Кто должен исправлять ситуацию? Тот, кто её допустил. А это проектировщик и застройщик, а также сама администрация г. Ялты, которая, кстати, в своём же исковом заявлении заявляет, что виновата в незаконности строительства. Пусть все эти виноватые и исправляют ситуацию, а жильцам пусть предоставят равноценное жильё — они-то чем виноваты? Судья же, чем-то руководствуясь, но явно не интересами простого народа (а непростой народ к этому времени уже заключил мировые соглашения с получением компенсаций), решил, что жильцы не только должны лишиться своей собственности, но и снести её за свой счет. Если предположить, что совесть у судьи Дацюка всё-таки есть, то можно смело сказать, что он пошёл против неё. Наверное, он забыл, что помимо судов высшей инстанции есть ещё один, самый высший, где воздают за исполнение только одного закона: «Что посеял, то и пожнёшь». Сам ход жизни обязательно заставит судью Дацюка усвоить эту непреложную истину.

Далее события стали разворачиваться для жильцов здания как в дурном сне. Однако к их ужасу это было явью. ООО «НИИ натуропатии и фитотерапии» отключило в доме воду и электричество. 19 февраля судебный исполнитель направил в адрес компании «Грантор» постановление о возбуждении исполнительного производства. В постановлении сообщается о возбуждении исполнительного производства №11815/2182025 ИП в отношении ООО «Грантор» и говорится, что «Требование по исполнительному документу подлежит немедленному исполнению — в течение суток с момента получения должником копии настоящего постановления». Что характерно, жильцы, на которых судья Дацюк также возложил обязанности по сносу, ни решения суда, ни постановления о возбуждении исполнительного производства не получили. Снос начался незамедлительно. Благо в отключённом доме уже практически никто не жил, а большая часть жильцов постоянно проживают в других городах, а немалая их часть — в соседней Украине (перед которыми особенно должно быть стыдно за действия российских властей). Работников компании, которую подрядили сносить, последнее обстоятельство очень обрадовало. Они незамедлительно стали вскрывать двери в квартиры и выносить из них имущество в неизвестном направлении. Если же знакомые владельцев, имеющие ключи от квартир, пытались хоть что-то спасти, то им препятствовали, требуя предъявить нотариально заверенные доверенности от собственников. Нагло ухмыляясь, они при этом говорили, что в нашем, несомненно, правовом государстве законы должны неукоснительно соблюдаться. Когда же ошарашенные происходящим жильцы стали звонить в компанию «Грантор» с просьбой хоть как-то помочь, им ответили, что подписать мировое соглашение невозможно — денег уже нет. Кроме этого, им посоветовали особо не волноваться, успокаивая тем, что нет никаких сомнений, что в скором времени снесут и остальные дома пансионата «Парковое». Догадывался ли обо всём этом судья Дацюк? Убеждены, что он хо¬рошо понимал, что делал.

А как же с несомненным правом жильцов обжаловать решение судьи в Верховном суде Республики Крым? Так кто ж им мешает — пусть обжалуют, снос сносом, а обжалование обжалованием — глядишь, и успеют до полного сноса подать заявление. Правда, ещё раз напомним, что, для того чтобы жильцы не смогли решением прокурора или вышестоящей инстанции приостановить исполнение судебного решения, судья, всячески способствуя скорейшему сносу, не спешит предоставить своё решение жильцам. А как же нарушение имущественных прав собственников, многие из которых априори добросовестные покупатели жилья? Не будем забывать, что у нас всё-таки декларируется правовое государство. Поэтому, несмотря на то что дом, как обещают, снесут в течение одного месяца, у жильцов, скорее всего, примут заявления о компенсации ущерба.

Понятен уже и виновник — это признавшаяся в возведении самостроя компания «Грантор» (и именно поэтому у власти нет претензий к истинному виновнику — компании «Консоль»). Денег, судя по финансовой отчётности, у компании «Грантор» особо никогда и не было, нет и сейчас, ведь рассчитывается она по заключённым мировым соглашениям явно не своими деньгами. А вот после возможного решения суда о компенсации жильцам компания «Грантор» явно будет обанкрочена. Жильцы, увидев, как их сделали крайними, наконец-то окончательно оценят изощрённость нашей судебной системы. Таким образом, решение судьи Дацюка не дало жильцам никаких шансов отстоять здание в суде, не позволило большей части жильцов даже вынести свои вещи и, по сути, обрекает жильцов в будущем не получить никакой компенсации от нерадивого застройщика.

Как же всё это возможно в нашем государстве? Откуда такой цинизм исполнительной и судебной властей? Для того чтобы это понять, придётся проанализировать действия и остальных участников дела.

В исковом заявлении администрации г. Ялты приведён длинный перечень якобы имеющихся нарушений. Но ведь с начала землеотвода на протяжении 20 лет не было выявлено ни одного нарушения и не было оставлено ни одного акта о нарушениях со стороны Департамента муниципального контроля администрации г. Ялты, в обязанности которого входят предотвращение и выявление нарушений. Теперь уже понятны торопливость администрации г. Ялты и желание именно снести высотное здание. Администрация г. Ялты даже не пыталась, как того формально просила прокуратура, принять меры по «приведению в соответствие с установленными требованиями» и попробовать хоть как-то решить вопрос в досудебном порядке, а сразу же направила в суд исковое заявление с требованием о сносе здания. В исковом заявлении администрация г. Ялты просила предоставить ей право осуществить снос с отнесением расходов по сносу на ответчиков в случае «если решение суда не будет исполнено в трёхмесячный срок с момента вступления решения суда в силу». Получается, что администрация г. Ялты изначально никаких конструктивных путей решения проблемы не видела и её устраивал только снос здания. Непонятен изначально был источник финансирования работ по сносу здания. Так как в бюджет администрации г. Ялты средства на снос здания заложены не были, то изначально был расчёт на поступление внебюджетных средств от потенциального бенефициара.

А что с сутью претензий администрации г. Ялты в исковом заявлении? Логика искового заявления довольно странная: в исковом заявлении на 17 листах достаточно подробно перечислены недостатки, допущенные застройщиком и поселковой администрацией, относящейся к г. Ялте, начиная с 2001 года, при оформлении документов на строительство и ввод здания в эксплуатацию. Устранять же проблемы, вытекающие из недостатков, допущенных самой администрацией и застройщиком, предлагается собственникам помещений, которые приобрели помещения у застройщика и не имеют никакого отношения к указанным недостаткам, так как в процессах строительства и оформления документов на здания никакого участия не принимали.

Странными являются и об-строительства, при которых возник вопрос о сносе. Вдруг ни с того ни с сего прокуратура Республики Крым даёт поручение прокуратуре г. Ялты разобраться с законностью постройки (характер этого запроса, был он устным или письменным, жильцам не удалось выяснить, несмотря на сделанный запрос в прокуратуру). По данному запросу прокуратура г. Ялты проводит про-верку и сразу же обнаруживает то, чего не замечала ни одна организация до неё, — устанавливает факт столь грубого нарушения (просроченный срок действия задания на проектирование!!!) в процессе строительства, что требует устранить его (как это возможно — продлить срок задания десятилетней давности???) либо снести постройку. Требуя снести постройку (а это очень серьёзное требование), прокуратура г. Ялты не прикладывает к своему письменному обращению ни одного документа. Администрация г. Ялты, которая до получения письма не имела никаких претензий к возведённому объекту, вдруг резко меняет свою позицию. На основании письма прокуратуры администрация г. Ялты глубоко проработала вопрос и направила в суд исковое заявление на 23 листах с требованиями признать постройку незаконной, а также предоставить администрации право снести её. Самое интересное то, что на всё это администрации потребовалось менее суток. Как это можно сделать без высочайшей степени координации двух независимых структур власти — администрации г. Ялты и прокуратуры г. Ялты — в данном вопросе? Не менее интересно и то, что и к исковому заявлению администрации также не приложено ни одного документа по существу дела!

Даже если предположить не-вероятное: что все отмеченные в исковом заявлении нарушения имели место, то есть, что в течение почти 20 лет все организации и структуры, включая саму администрацию, постоянно только и делали, что допускали правовые нарушения, следует отметить, что исковая давность этих мнимых нарушений давно прошла, так как основные нарушения, приведённые в иске, осуществлялись более 10 лет назад и во всех указанных событиях непосредственное участие принимала сама администрация. Кроме этого из тяжести предъявленных в иске нарушений никак не следовало требование сноса зданий, и это подтверждается многочисленной судебной практикой, включая разъяснения Верховного суда, который отменил решения нижестоящих судов, требующих сноса здания, построенного вообще БЕЗ разрешения на строительство. Казалось бы, налицо явная ошибка, все её видят и она будет быстро исправлена. Однако результаты обращений в различные инстанции скорее свидетельствуют об обратном.

Наиболее характерным является ответ, полученный из Совета министров Республики Крым во исполнение поручения представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации О.Ф. Ковитиди. В данном ответе не видно даже попытки Совета министров разобраться в сути дела. Вместо этого Совет министров фактически покрывает действия администрации г. Ялты, практически дословно повторяет её абсурдные доводы, а собственникам высотного здания предлагает отстаивать свои права в судебном порядке. В действиях же администрации и прокуратуры г. Ялты Совет министров Республики Крым не усматривает ника¬ких изъянов.

Практически во всех ответах на запросы указывается, что данное дело рассмотрит суд и примет справедливое решение, а воздействовать на суд никто не имеет права. До 17 февраля жильцы, как и положено добропорядочным гражданам, верили в справедливое решение суда и ни в коей мере не призывали воздействовать на суд. Однако в своих письмах, например, в письме заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе К.И. Степанову, которое подписали свыше 600 человек, они писали: «видя более чем странное поведение столь уважаемых структур, как администрация и прокуратура города Ялты, мы начинаем думать, не вынесет ли столь же странное решение и судья города Ялты. Кроме этого нас серьёзно смущает тот факт, что в нашем деле ни администрация, ни прокуратура города Ялты не являются образцами в исполнении законных требований». Теперь суд принял решение, и оно исполняется. Жильцам же нужно собирать деньги на снос, принимая во внимание предупреждение из постановления о возбуждении исполнительного производства:

«Предупредил, должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан именно поэтому крымская «Консоль» (влияние которой ограничивается республиканским уровнем) «сдаёт» свой объект. Явно боится огласки в прессе и опасается потерять клиентов во вновь возводимых домах, а возможно, и весь бизнес, но истинного заказчика в полнительский сбор в размере 7% от подлежащей к взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества».

Помогли ли жильцам их многочисленные обращения и запросы в республиканские органы, в прокуратуру Республики Крым, в Администрацию Президента РФ, Представителю Президента Российской Федерации, а также самому Президенту Российской Федерации? Пока нет.

Как это объясняют сами жильцы? Предположения возникали сразу, но полностью понятной ситуация стала совсем недавно. Дело в том, что компания «Грантор» делала предложения о заключении мировых соглашений не только жильцам предлагаемого к сносу здания, но и всем жильцам пансионата «Парковое». Теперь её представители открыто говорят о том, что снесен будет весь пансионат. Получается, что дело не в незаконном строительстве. Просто кому-то понадобился участок земли в пансионате «Парковое». Есть все основания полагать, что «Газпрому», который приобрёл соседние участки на побережье и теперь хочет приобрести всё остальное. Действует ли интересант в одиночку? Множество фактов говорят о том, что все действия по устранению жильцов согласованы на очень высоком уровне.

Предположение, что бенефициаром данного дела является «Газпром», всё объясняет. Именно поэтому крымская «Консоль» (влияние которой ограничивается республиканским уровнем) «сдаёт» свой объект. Явно боится огласки в прессе и опасается потерять клиентов во вновь возводимых домах, а возможно, и весь бизнес, но истинного заказчика в деле зачистки территории посёлка Парковое от жильцов она боится ещё больше. И власти Крыма именно поэтому никак не отстаивают права людей, вложивших деньги в недвижимость. Выходит, что они ведут себя не как власти, а как передаточные звенья. Что-то вроде прокладок, которые после использования брезгливо выкидывают. Получается, что против жильцов все: компании «Консоль», «Грантор», ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии», администрация г. Ялты, прокуратура г. Ялты, власти Республики Крым. Глуха к их обращениям и Администрация Президента. Что же в этой ситуации делать жильцам пансионата «Парковое»? Войти в положение компании «Консоль» и администрации г. Ялты, на которых явно давят сверху, безропотно съезжать, сносить свой дом, а при случае соглашаться на то, что предлагают? Никакой помощи от исполнительной власти жильцам пока получить не удалось. Наоборот, видно, что исполнительная власть готова и дальше в интересах могущественной структуры издеваться над простыми жителями пансионата «Парковое». Надежд на справедливое решение очень мало. Когда московские собственники выходят на своих власть имущих знакомых, последние после знакомства с делом в один голос говорят: «Если интересант действительно «Газпром», то вам никто не сможет помочь». Надежда умирает последней. В нашей стране законодательная власть и политические партии достаточно влиятельны. Не будем забывать, что многие представители исполнительной власти состоят в рядах «Единой России» и что строила здание компания, которую возглавлял Константинов В.А., являющийся председателем Государственного совета Республики Крым. И попал он на это место опять же как представитель правящей партии. Обращаемся к Борису Вячеславовичу Грызлову – Председателю Высшего совета партии «Единая Россия», к таким видным членам Бюро Высшего совета этой партии, как Валентина Ивановна Матвиенко – Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Вячеслав Викторович Володин – Председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также Аксёнов Сергей Валерьевич – Глава Республики Крым, с просьбой дать политическую оценку событиям, происходящим в пансионате «Парковое», в котором проживают тысячи людей. Редакция газеты «Аргументы недели» 16 февраля направила г-ну Константинову перечень вопросов о его непосредственном участии в этом деле и об отношении к происходящему. Ответов не получено.

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