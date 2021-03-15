Рогозин отстоял Восточный

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Отмечается, что жалобы в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске были приняты 15 марта. ПСО «Казань» просит остановить исполнение суда первой инстанции.

Напомним, 4 марта суд в Амурской области потребовал на три месяца приостановить строительство на территории космодрома Восточный стартовый комплекс.

Отмечается, что в судебном деле речь прежде всего идет о не вовремя поданных документах. В пресс-службе ПСО отметили, что в связи с пандемией не удалось получить вовремя необходимые бумаги от поставщиков. В «Казани» добавили, что делают все возможное, чтобы проблема была решена.

«Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему», — сообщили в пресс-службе.

5 марта в СМИ писали, что по факту работы на объекте ведутся. Отметим, на территории космодрома строят объекты второй очереди для стартового комплекса «Ангара». Первый запуск запланирован на 2023 год.

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