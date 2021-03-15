«Очищение» от губернатора Владимирова

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , в Ставропольском крае задержан заместитель председателя правительства региона Александр Золотарёв. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере. Золотарёв, вероятно предчувствуя опасность, пытался скрыться, однако был перехвачен оперативными сотрудниками в аэропорту.

Задержание Золотарёва произвело эффект «взорвавшейся бомбы». Этот коррупционный скандал может стать последним громким провалом Владимира Владимирова на посту губернатора Ставропольского края. Задержания коррупционеров давно уже стали нормой для региона, и недоброжелатели мало верят, что все это может происходить без ведома главы региона.

По версии следствия, в 2017 году Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, бывшим тогда первым замом министра строительства и архитектуры (позднее стал министром), получил от одной из компаний два с половиной миллиона рублей. Взамен чиновники обещали покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы.

Вторую взятку Золотарев и Когарлыцкий якобы получили от той же компании в 2018-м году — 15,5 млн рублей. На этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического кардиологического диспансера.

Александр Золотарев

Год спустя сумма третьей взятки составила уже 45 миллионов рублей. Эти деньги предназначались чиновникам за помощь с контрактом на возведение корпуса краевого онкологического диспансера, пишет РИА «Новости» .

После ареста Золотарева губернатор Владимиров в отчаянной попытке хоть как-то сохранить лицо объявил, что отправляет все правительство в отставку. «Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», — написал губернатор в своем Инстаграме .

Задержание Золотарева в аэропорту Ставрополя

Такому пафосу и показной нетерпимости к коррупционерам могли бы позавидовать актёры драматического театра. Но только те, кто не в курсе, что сам же Владимир Владимиров является главой регионального правительства. Себя он в отставку отправлять почему-то не спешит. Неужели после ареста Золотарёва так перепугался, что думает, будто подобный шаг способен отвести от него самого любые подозрения?

Еще более нелепо выглядит заявление Владимирова в контексте другого громкого коррупционного скандала — задержания уже упомянутого Алексея Когарлыцкого в 2019 году. Тогда Владимиров тоже делал громкие заявления о необходимости борьбы с коррупцией. Судя по всему, никаких реальных шагов к этому сделано не было.

Когарлыцкого заподозрили в махинациях на 14 млн рублей при подписании справки о стоимости выполненных работ по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа. Ему же вменяются многомиллионные откаты и злоупотребление полномочиями.

Как пишет PASMI , в общей сложности против Когарлыцкого возбуждено целых семь уголовных дел. То есть, судя по всему, речь идет о системе. Среди прочего, экс-министр якобы помог знакомому стать главой общественного совета при министерстве и заставил государственные и муниципальные учреждения заключать контракты с фирмой того же знакомого.

Начали за «Гипроздрав», кончили за…

О какой же фирме конкретно речь? По данным СК, как минимум в трех уголовных делах Когарлыцкого фигурирует московская компания АО «Гипроздрав». Это проектный институт, который занимался подготовкой проектно-сметной документации, инженерными изысканиями и авторским надзором на многих крупных объектах строительства в Ставропольском крае.

Следствие считает, что Когарлыцкий и Золотарев обеспечивали «Гипроздраву» получение выгодных госконтрактов, а компания платила им откаты. Об этом пишет издание «НьюсТрекер» .

Схема могла быть простой. В 2017 году Алексей Когарлыцкий пообещал сотруднику «Гипроздрава» помогать при согласовании работ при строительстве Ставропольского кардиодиспансера, и потребовал за свои услуги 15,5 млн рублей. Как пишет тот же «НьюсТрекер» , сумму разделил со своим шефом Золотаревым.

В 2018 году Когарлыцкий уже в должности министра заключил с той же компанией контракт на разработку проектной документации на строительство онкодиспансера. За это компания якобы должна была заплатить 40% от суммы контракта. Почти половина — 40%! А потом удивляемся, почему на Ставрополье так недофинансирована медицина, образование, ЖКХ?

Удивляет спокойствие краевых властей по поводу «Гипроздрава» уже после задержания чиновников. Вину нужно еще доказать, но как объяснить то, что эта компания уже больше года находится в реестре недобросовестных поставщиков, а до этого успела набрать госзаказов на 3,3 млрд рублей? Из них 451 млн — с министерством строительства Ставропольского края.

Госконтракты АО «Гипроздрав»

При этом стоимость активов компании оценивается, как нулевая, а структура собственности покрыта туманом. Как следует из информации сервиса «Руспрофайл» , по 5% Общества принадлежит четырем людям — Всеволоду Пименову, Елене Мурашовой, Ларисе Сидорковой и Аркадию Моисеенко. Они широкой общественности неизвестны, и могут быть простыми «номиналами».

Где оставшиеся 80% компании — не раскрывается. Велика вероятность, что вне российской юрисдикции, записаны на какую-нибудь офшорную фирму. Часть денег по госконтрактам тоже где-то в той стороне?

У гендиректора АО «Гипроздрав» Евгения Левина, который собственником АО не является, есть сразу несколько учрежденных и уже ликвидированных контор. Например, ликвидированное в 2018 году ООО «Квинтекс», которое все последние годы, судя по финансам, не вело никакой деятельности, и больше напоминает «прокладку». Нечто подобное можно сказать и про ООО «БСП», и о еще нескольких бывших компаниях Левина.

С интересными людьми работали работал подчинённый Золотарева Когарлыцкий. Но ведь и человек, который занимал эту должность до Когарлыцкого, министр строительства Игорь Васильев тоже был арестован. Ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями — будто бы он нелегально спонсировал Пригородный сельсовет и Кисловодск. Об этом писал «Блокнот» .

Затем под следствие попал человек, исполнявший обязанности Игоря Васильева во время нахождения последнего в СИЗО — Андрей Лазуткин. Его арестовали в 2017 году. По данным следствия, в 2015 году фирма-подрядчик отремонтировала квартиру сына Лазуткина на сумму свыше 200 тыс. рублей за беспрепятственное подписание документов на оплату работ по строительству Ставропольского клинического перинатального центра.

В августе и сентябре 2016 года Лазуткин без проведения конкурентных процедур заключил два госконтракта на реконструкцию автомобильных дорог в Ставропольском крае, а именно «Новоалександровск- Горьковский» и «Преградное-Тахта-Ипатово» на 335 млн и 50 млн рублей, а также госконтракты на проведение строительного контроля при выполнении этих работ (еще почти 7 млн). Об этом писали PASMI . Опять госконтракты и мутные конторы.

«Владимировщина» на местах

Самой громкой историей 2020 года стала история «непотопляемого» мэра Пятигорска Льва Травнева. Многие эксперты ожидали, что Владимиров подаст в отставку как раз после этой истории, но этого не случилось. Он поддержал Травнева при его втором заходе в власть в 2020 году (первый раз он пришел на должность еще в далеком 2006-м).

В этот раз Травнев не просидел в мэрском кресле и недели, как был арестован. По данным следствия, Травнев в период с 2010 по 2017 год подписывал постановления на выделение земельных участков под строительство объектов, которые запрещено возводить в охраняемых горно-санитарных зонах курорта.

В 2017 году в мэрии прошли масштабные проверки хозяйственной деятельности мэрии, в частности по заключению госконтрактов и сделок с землей. Как утверждают источники «Коммерсанта» , уголовным делам тогда не был дан ход, с условием, что Лев Травнев, который к тому моменту руководил городом уже 11 лет, не вернется во властные структуры. Однако, похоже, «кормушка» при таком губернаторе манит так сильно, что чиновники не боятся уже и уголовного преследования.

По тому же делу взяли бывшего замглавы администрации Пятигорска Олега Бондаренко. Он работал заместителем в мэрии и при Льве Травневе, и затем при Андрее Скрипнике. В 2019 году он освободил занимаемую должность в администрации Пятигорска.

В прошлом уже возбуждали уголовное дело за использование подложного документа, но закрыли из-за истечения срока давности. Об этом писал «Блокнот» . Кроме того, как утверждают злые языки, якобы одно время Травнева пытались связать с так называемой бандой Попова, известной своей жестокостью и причастностью к заказным убийствам.

Другим громким мэрским скандалом 2020 года на Ставрополье стали уголовные дела, заведенные на бывшего мэра Георгиевска Максима Клетина, который считался протеже Владимирова. Как пишет ТАСС , он подозревался в угрозах убийством своей знакомой и использовании подложных документов о высшем образовании, которые представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы округа.

Потом «всплыло» еще и дело — о сокрытии Клетиным двойного гражданства. Оказалось, что помимо России, чиновника как своего привечают в Израиле. Дело это закрыли в октябре 2020 года за истечением срока давности. Об этом писал «НьюсТрекер» .

В ходе скандала в сети появилось видео, где похожий на Клетина мужчина называет себя «приличной принцессой» которая в прошлом «опасный преступник». Источники в ставропольской администрации расценили это, как провокацию для дискредитации власти в целом. Но весь этот балаган происходит при Владимирове уже седьмой год — куда дальше дискредитировать?

По собственному – пока можно

Если конкретней: громкие аресты чиновников сотрясают Ставрополье каждые полгода. В марте начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Виктор Балдин рассказал, что Ставрополье вошло в топ-3 российских регионов по уровню коррупции. Прирост фактов получения и дачи взяток на Ставрополье за 2020-й год по сравнению с 2019-м составил 86%, об этом пишет издание «Завтра» .

Почти вдвое всего за год. Будто на Ставрополье наступают «последние дни», и каждый стремится украсть как можно больше, пока имеет такую возможность. Последние дни — последние дни губернаторства Владимирова?

Кто покажет Владимиру Владимирову на выход?

И весь этот праздник жизни с регулярными арестами чиновников и откатами под 40% — на фоне колоссальной нищеты, в которую Владимиров, и вся эта компания загнала регион. Как пишет «Блокнот» , доля людей за чертой бедности в 2020 году — 14%. Это только официальные данные. По слухам — все 25-30%.

Поговаривают, что Золотарева «сдал» сам Когарлыцкий. Если их вину докажут — почему Золотарев не сбежал раньше? Как утверждают злые языки, якобы он мог рассчитывать, что губернатор Владимиров отведет от него беду. А от ведь поди и сам Золотарев много может наговорить. В любом случае, Владимирову пора писать заявление по собственному, пока еще может, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А то ведь может и не успеть.

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