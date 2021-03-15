У Києві п’яний пасажир таксі під час поїздки загнав водієві ніж у груди

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Підозрюваного затримали, а постраждалого водія таксі у важкому стані доставили в лікарню

У Дарницькому районі Києва п’яний чоловік під час поїздки вдарив таксиста ножем у груди на дорозі.

Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на власні джерела.

Напад стався на вулиці Привокзальній ввечері в п’ятницю 12 березня. Пораненому 38-річному водієві вдалося зупинити машину і вийти з Dacia Logan, де на передньому пасажирському сидінні сидів потенційний вбивця.

«Очевидець, який їхав за ними, помітив, як попереду зупинився автомобіль і з нього вийшов водій. Він попросив викликати поліцію і швидку допомогу, а також повідомив, що пасажир вдарив його ножем в груди і забрав мобільний телефон«, – розповіло джерело.

У цей час відчинилися пасажирські двері, через які нападник просто викинув ніж.

«Пізніше з’ясувалося, що на таксиста напав 62-річний киянин, який був у стані алкогольного сп’яніння«, – розповів співрозмовник видання.

Підозрюваного затримали, а постраждалого водія таксі у важкому стані доставили в лікарню.

: glavcom.ua

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