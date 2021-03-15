“Forbes” обновил список украинских миллиардеров. Состояние Ахметова с июня увеличилось на 4,8 млрд долларов

Журнал «Forbes Украина» обновил список миллиардеров Украины, согласно которому состояние самых богатых бизнесменов страны значительно выросло.

Об этом сообщается на сайте издания.

Состояние самого богатого украинца Рината Ахметова сейчас составляет 7,6 млрд долларов. В июне 2020 года его состояние оценивалось в 2,8 млрд, таким образом оно увеличилось на 4,8 млрд долларов.

Теперь Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Крупнейшие его активы — компании «Метинвест» (3,3 млрд долларов) и ДТЭК (2,1 млрд долларов).

На втором месте по Украине — Виктор Пинчук. С июня прошлого года его состояние выросло с 1,4 млрд до 2,5 млрд долларов. Из этой суммы 800 млн долларов составляет недвижимость, 700 млн — деньги, а 500 млн — компания Interpipe.

Тройку замыкает Константин Жеваго, состояние которого увеличилось с 1,1 млрд до 2,1 млрд долларов. Наибольший актив Жеваго — компания Ferrexpo (1,4 млрд долларов).

Также в список попали Игорь Коломойский (1,8 млрд), Геннадий Боголюбов (1,7 млрд), Петр Порошенко (1,6 млрд) и Вадим Новинский (1,4 илрд).