Бандитский бой у Музея Вооруженных сил РФ

По делу банды Константина Пискарева (Костя Большой) идет отбор присяжных, которые рассмотрят материалы о 25 убийствах.

Однако, на этом ставить точку в расследовании деятельности ОПГ рано. Убийств было гораздо больше и совершены они были не только в России. Так, по данным Rucriminal.info, к Косте Большому ведут все нити от похищения и убийства в Абхазии бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой. Они пропали в сентябре 2012 года. А спустя два года тела предпринимателя и его знакомой были обнаружены в колодце в селе Адзюбжа. Выяснилось, что после похищения у Клемантовича вымогали $2 млн, а когда он попытался cбежать, его застрелили. Со Скаредновой расправились как со свидетелем. За это преступление был осужден депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния. Однако известно, что Клемантович приехал в Абхазию, чтобы купить участок земли за те самые $2 млн, которые впоследствии у него вымогали. Принадлежал участок Пискареву — близкому другу Квицинии.

Стоит отметить, что кровавого пути у Кости Большого могло и не быть. Начав свой путь в составе ореховской ОПГ, он стал крышей и начальником бизнесмена Георгия Пирцхалава, руководившего АО «Балчуг». А вскоре он оказался за решеткой. 1 февраля 1994 года на площади возле Центрального музея Вооруженных Сил (улица Советской Армии, 2) произошла разборка ореховских с конкурентами, в ходе которой были убиты четыре человека. Еще несколько человек, в том числе случайная прохожая, получили ранения. Сотрудники МУР и РУОП установили тогда, что стрелком был 22-летний Константин Пискарев, числившийся охранником АО «Балчуг». Пискарева задержали, но он оказался на свободе. Его выкупили ореховские и Пирцхалава.

В новой публикации Rucriminal.info показания Пирцхалава, а также оперативная справка о расстреле в 1994 году. К этому мы добавим показания свидетеля о том, как Пискарев через своего адвоката передавал из СИЗО указания подельниками и жене. Последней он передал: «Пусть свою жизнь выстраивает, как хочет, я здесь уже навсегда ».

«Показания свидетеля Пирцхалавы Г.Н., согласно которому в 1993 году Пирцхалава, будучи вице-президентом АОЗT «Балчуг» познакомился с Пискаревым К.Ю. и по предложению Бабурина Аркадия взял его к себе на должность охранника. Пискарев сопровождал Пирцхалаву в течение рабочего дня и вечером. В одно время Пирцхалава обратил внимание на то, что Пискарев выглядит сильно уставшим и не выспавшимся, в связи с чем предположил, что тот занимается криминалом и предложил определиться -или работать на него или уходить, Примерно через две недели после этого разговора Пискарев был задержан по подозрению в расстреле нескольких человек и примерно в течение 3 лет содержался под стражей. Примерно в 1996 году Пискарев был освобожден за недоказанностью вины. После освобождения Пискарев часто приходил в офис к Пирцхалаве и присутствовал при его переговорах с партнерами.

В то время банк «Балчуг» находился в сложном положении и не мог отвечать по своим обязательствам. У Пирцхалавы имелась расписка от владельца банка Найшуллера, в которой было указано, что последний возлагает на себя всю ответственность за финансовую деятельность. Когда кредиторы обращались к Пирцхалаве с требованиями вернуть деньги, Пискарев предъявлял им эту расписку и пояснял, что вся ответственность лежит Haйшyллере.

Поскольку Пискарев имеет необычно крупное телосложение и был связан с криминалом, ему удавалось внушить кредиторам, что не стоит оказывать на Пирцхалаву лишнее давление, То есть, Пискарев, не являясь coтрудником банка, помогал Пирцхалаве решать вопросы с кредиторами. При Этом Пирцхалава на допросе пояснил, что Пискарев это делал по-товарищески, и это не было криминальным покровительством «крышей». В последующем, в 1998 голу Пирцхалава и Пискарев учредили cовместное предприятие «Агроконстанта» на базе бывшего Чапаевского колхоза в Жуковском районе Брянской области. Пискарев приобрел в собственность хозяйственные постройки, а Пирцхалава приобрел земельные участки.

В этой организации Пискарсв выступал в качестве учредителя, а Пирцхалава в качестве директора и, таким образом, являлся подчиненным Пискарева. В дальнейшем Пирцхалава совместно с Пискаревым учредили ряд организаций, где являлись учредителями и руководителями. В числе этих организаций имелись ресторан «Щит и меч», ООО «Аквалэнд», ЗАО «Кидов».

Из окружения Пискарева Пирцхалава назвал Замятина, Безрукова С.А., Александрова, Лупичева, Сарьяна, Юрова Д.Н., Юрова Н.Н., Земцова, Мишина, Панкина, Томилина, Ткачева. Вскоре после задержания Пискарева в офис к Пирцхалаве приехал адвокат Авдеев, который попросил передать Александрову две просьбы Пискарева: убрать контейнер (какой именно не конкретизировалось) и не посвящать во все вопросы Пискареву М.А. Просьбу убрать контейнер Пирцахалава в тот же день передал Александрову, который в то время работал с ним в одном здании».

«Показания свидетеля Авдеева О.Н…. Допрос адвоката Авдеева производился в связи с показаниями Лупичева о возможной причастности заащитников Пискарева К.Ю. к незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из показаний Авдеева следует, что все его разговоры с Пискаревым СИЗО происходили шепотом. При этом Пискарев стучал ногой по полу или руками по столу, чтобы шепот не было слышно. Все послания Пискарева воспринимались как зашифрованные, потому что при написании часто было не понятно, о чем идет речь. Людей Пискарев называл не по фамилиям и именам, а больше по каким-то кличкам. За несколько дней до задержания Александрова и Лупичева Пискарев озвучил указание передать Пирцхалаве, чтобы Никсон (Александров) достал и уничтожил на месте нечто такое, что они вместе прятали в ящике. В том случае, если Пирцхалава не знает, кто такой Никсон говорилось в сообщении, то пусть найдет Видеоглаз (Безрукова С.Ю.), который знает Никсона. Данную информацию Авдеев записал на листок и устно передал Пирцхалаве в этот же день или на следующий. В следующий раз при посещении Пискарева Авдееву стало известно, что задержаны Александров и Лупичев. Пискарев просил Авдеева найти адвокатов указанным лицам. Когда Авдеев сообщил Пискареву об обнаружении и изьятии оружия, тот замкнулся, в конце встречи попросил передать жене: «Пусть свою жизнь выстраивает, как хочет, я здесь уже навсегда ».

«Уголовное дело Ne 133304 возбуждено 01.02.1994 Сокольнической межрайонной прокуратурой г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «» ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства Тимошенкова А.О., Кикина А.А., Коновалова В.В. и Птицына И.М. Предварительным расследованием установлено, что 01.02.1994, примерно в 14 часов, возле здания Музея Вооруженных сил РФ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, с использованием нескольких экземпляров короткоствольного нарезного огнестрельного оружия (от 9 до 12 единиц) совершено убийство Тимошенкова, Кикина, Коновалова и Птицына. По данному уголовному делу 02.02.1994 порядке ст. 122 УПК РСФСР задерживался Пискарев, которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д», «з, «н» ст. 102, ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 109 УК РСФСР, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам расследования уголовное дело трижды направлялось в Московский городской суд для рассмотрения по существу, однако возвращалось для производства дополнительного расследования 31.05.1995. 29.02.1996 и 05.09.1996. В процессе дополнительного расследования следователем не были приняты достаточные меры для проверки алиби Пискарева и повторного допроса ряда свидетелей, которые выехали с прежнего места жительства в неизвестном направлении, а свидетели Буторин А.Ю. и Мысев В.Н. по невыясненным причинам от дачи показаний отказались. В связи с этим 26. 10. 1996 года старшим следственного отдела следственного управления Mещанской межрайонной прокуратуры г. Москвы следователем Най деновым П.И. вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Пискарева за недоказанностью обвинения. Ранее, 24.10.1996, следователем Найденовым П.И. также принято решение о прекращеннии уголовного преследования в отношении Замятина А.В. на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР».

Продолжение следует

Арсений Дронов

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