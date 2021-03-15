Киевская областная организация «Слуги народа» свергла своего руководителя Александра Дубинского, – Бутусов

Новым главой областной партийной организации избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

Об этом в «Фейсбук» сообщил журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Киевская областная организация «Слуги народа» свергла своего руководителя Александра Дубинского! Которого вчера партийный съезд избрал в руководство партии «Слуга народа».

Однако вчера глава «СН» Александр Корниенко объявил о проведении экстренной партийной конференции «по требованию партийцев».

По данным Цензор.НЕТ, новым главой областной партийной организации избран народный депутат Андрей Мотовиловец. Мотовиловец вчера был избран на съезде «СН» заместителем главы политсовета партии.

Информацию об избрании Мотовиловца Цензор.НЕТ только что подтвердил сам народный депутат.

Похоже, что задача зачистки человека Коломойского из партии согласована лично Зеленским», – пишет Бутусов.