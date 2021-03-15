«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный написал первый пост из колонии

В Instagram Алексея Навального появился его первый рассказ об условиях в ИК-2 в Покрове во Владимирской области. «Наш дружелюбный концлагерь», — так, по его словам, он называет колонию.

Политик рассказал, что не сталкивался с насилием, однако заключенные напряжены и боятся «лишний раз повернуть голову». По его словам, все разговоры «вежливые» и «в каком-то смысле приветливые».

Навальный добавил, что «бесконечные правила» выполняются «буквально», мат строго запрещен, за осужденными наблюдают с помощью многочисленных видеокамер и при малейших нарушениях составляют рапорт.

Ночью Навального как заключенного, признанного склонным к побегу, каждый час снимают на камеру. «В целом у меня все хорошо», — резюмировал он. Пост сопровождается фотографией оппозиционера с бритой головой, но снимок сделан несколько лет назад.

О том, что Навального доставили из СИЗО под Владимиром в колонию, стало известно 12 марта; информацию подтвердили официально 15 марта.