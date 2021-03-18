Территория отстающего развития

Как Центробанк и правительство отказались компенсировать инвестиционные риски ВЭБа и Игоря Шувалова

Недавнее совещание о мерах по стимулированию инвестиционной активности с участием бизнесменов со всей России, его проводил президент Владимир Путин, обнажило внутренний конфликт в структуре одного из столпов экономического развития России — госкорпорации ВЭБ.рф. Её глава Игорь Шувалов поднял вопрос о дополнительном финансировании вверенной ему организации, пояснив, почему ВЭБ не хочет брать на себя конкурентные риски, одинаковые для всех инвестиционных структур. По его словам, сегодня его структура не в состоянии играть по ещё вчерашним правилам.

Не пережил дискуссию

— Инвесторы в нынешних условиях не могут на себя брать тот же самый риск и тот же самый объём инвестирования, как это было вчера, — сказал Игорь Шувалов. — И в этом смысле надо тогда по-другому взглянуть на наш баланс. Потому что нам все время задают вопрос: почему у ВЭБа возникает убыток в то время, когда другие кредитные организации, которые предоставляют кредит, прибыльны? В этом и есть суть нашей деятельности: чтобы у коммерческого банка в этих условиях появилась прибыль, часть риска, который, возможно, приведет к убытку, должна быть на плечах и на балансе банка развития.

Свою просьбу о дополнительном финансировании ВЭБ его глава завершил пассажем, показывающим, что он и сам прекрасно осознаёт степень ее беспардонности: «В этом смысле нам надо пережить дискуссию с правительством и с администрацией».

Но пережить дискуссию не удалось. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что наиболее успешные банки справляются со своими рисками и без государственных гарантий.

— В реальном секторе экономики, где внешняя конъюнктура изменчива, нужно помочь финансовые механизмы создать, но они действительно должны быть справедливыми, не только на бюджет перекладывать риски изменения экономической конъюнктуры. Чтобы не получилось, когда цены низкие – помогает государство, а когда цены высокие – это идет чисто в прибыль, — отрезала Эльвира Набиуллина.

Глава Минфина Антон Силуанов и вовсе обвинил Игоря Шувалова в том, что бизнесмен в нём победил государственного деятеля: «Здесь просто речь идет о чём? О том, что предлагается как бы вершки забирать себе, а корешки, в случае рисков, относить на бюджет Российской Федерации! Наверное, не совсем это корректно, хотя понятно с точки зрения бизнеса».

«Упархивает с баблом к себе в Москву»

Вообще, ВЭБ.рф грех жаловаться на отношение к нему со стороны государства — до сих пор оно было более чем благосклонно. Только за последние пять лет госкорпорация была докапитализирована на 866 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем поддержка даже госбанков. А вот реальные достижения ВЭБа на ниве развития экономики страны сомнительны. Как и методы работы госкорпорации.

Так, «Росатом» собирается приобрести петербургский центр обработки данных Xelent, который после банкротства его владельца находился под контролем ВЭБа. Одни источники утверждают, что сделка осуществляется в рамках конкурентных торгов, другие говорят о безальтернативной закупке у единственного поставщика. В первом случае фигурирует сумма сделки в 2 млрд руб, во втором — на 600 миллионов больше.

Печальна судьба и медиахолдинга «Эксперт», который ВЭБ (владелец 44,13% акций) банкротит за просроченный кредит и проценты по нему в размере 771,1 миллионов рублей. Входящий в холдинг канал «Эксперт-ТВ» вообще закрылся со скандалом. Он начал вещать в декабре 2008 года и уже через месяц руководство заявило о нехватке средств на на зарплату сотрудникам. Долги канала росли год от года, и в 2013-м от прекратил своё существование.

— Конфликт, конечно же, достиг своего апогея. Мы весь прошлый год потратили на то, чтобы коллективно обращаться во все инстанции, но никто не получил своих денег. Сейчас формируем обращение в Генеральную прокуратуру. Мы намерены обращаться с жалобой на руководство холдинга «Эксперт», — рассказывала тогда ведущая «Эксперт-ТВ» Наталья Антипина.

Более свежий скандал, связанный с ВЭБом, случился на Дальнем Востоке, где курируемый Игорем Шуваловым Дом.рф обвиняют в земельных махинациях. Дмитрий Алексеев, глава крупнейшей ритейл-компании России DNS, несколько эмоционально, но с цифрами в руках, описал деятельность Дом.РФ:

— 5 марта в Москве прошел аукцион, на котором Дом.рф продал земельный участок 9 га в районе Зари (г. Владивосток). За 1,3 миллиарда рублей! Это примерно 10% годового бюджета Владивостока. А что это за Дом.рф, и откуда у него земля во Владивостоке? Это такая хитрая московская компания, которая получила для себя право продавать по всей стране федеральную землю. Скажем в 2018 году Дом.рф взял пустырь во дворе дома по улице Каспийской, который жильцы дома считали своим, и продал застройщику за 100 миллионов. При такой цене окупить покупку можно было только если воткнуть две 24-этажные свечки, но жители встали против этого стеной и бьются насмерть уже третий год. Зато Дом.рф унес в норку 100 миллионов. За последнее время таких примеров масса. На миллиарды рублей продано земли Владивостока и, если я не ошибаюсь, ничего на ней так и не достроено, потому что «институт развития» упархивает с баблом к себе в Москву, а местные остаются с проблемами.

Как тут не вспомнить слова главы Минфина Антона Силуанова на совещании Владимира Путина: «Не совсем это корректно, хотя понятно с точки зрения бизнеса».

versia.ru