Зарплата главного коммуникатора ЦИК в 3 раза выше, чем у Зеленского

После реформы в штатной структуре управления коммуникаций Центральной избирательной комиссии Украины, там увеличилось более чем в 4 раза, как количество сотрудников, так и существенно возросли суммы денежных выплат руководителю данного направления работы в ЦИК.

Такой вывод можно сделать из официального ответа, полученного на информационный запрос редакции ИА Українські Новини.

В соответствующем письме, подписанном руководителем Секретариата Центральной избирательной комиссии Екатериной Шараг, сообщается, что после утверждения постановлением ЦИК от 18 сентября 2020 года №279 «О структуре, штате и штатной численности Секретариата и патронатной службы Центральной избирательной комиссии» управление коммуникации Секретариата Комиссии состоит из 13 штатных единиц и состоит из 3 отделов.

Следует отметить, что за историю ЦИК Украины, которая насчитывает более 20 лет, коммуникационное направление ее деятельности, на которое возлагалась обязанность по связям со СМИ, осуществляли лишь 3 специалиста.

По состоянию на февраль 2021, в штате управления коммуникаций ЦИК числятся 7 человек.

Возглавляет данное управление Светлана Фликян. Согласно официальному ответу из Центризбиркома, в феврале нынешнего года ей была начислена заработная плата в сумме 83121,75 грн. Для сравнения, согласно данных, в январе 2021 зарплата Президента Украины Владимира Зеленского составила 22540 грн. То есть — более чем в 3 раза меньше, чем было насчитано главному коммуникатору ЦИК Украины в самом коротком месяце года.

А министру обороны Украины Андрею Тарану, страны, отражающей военную агрессию, с апреля по август 2020 в виде денежного довольствия насчитывалось 47230 грн. В соответствии с информацией, которой располагает редакция Українських Новин, до реформы штатной структуры ЦИК Украины в минувшем году, заработная плата руководителя направления коммуникации и связей со СМИ составляла практически в 2 раза меньше, чем после проведенных в этом ведомстве структурно-финансовых изменений.

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