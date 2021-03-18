«Центрэнерго» сообщило о схеме закупки угля у госшахт через фирму-прокладку

Поставки угля с государственных шахт для государственного же «Центрэнерго» до последнего времени происходили через частную фирму-»прокладку» – ООО «Укруглеобогащение групп», которая не рассчиталась за топливо с госшахами.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Центрэнерго» по итогам встречи с представителями профсоюзов государственных шахт, которые проводят в Киеве акцию протеста, пишет 368.media

В «Центрэнерго» подчеркивают, что компания не имеет долгов перед государственными угольными шахтами. При этом «Центрэнерго» является единственным потребителем угля государственных шахт и выкупает 100% добычи.

«В начале года государственные шахты не отгружали уголь на ПАО «Центрэнерго» по прямым договорам. Однако уголь поставлялся через ООО «Укруглеобогащение групп», несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность», – сказано в сообщении.

«Центрэнерго» подчеркивает, что с марта закупка угля происходит только по прямым договорам с госшахтами, без участия посредников на условиях отсрочки оплаты на 30 дней. А поставки обогащенного угля – исключительно от ГП «Укруголь», которое находится в управлении Минэнерго.

В целом с начала марта «Центрэнерго» заплатило государственным шахтам 75 млн гривен для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок.

«В то же время отгрузки со стороны государственных поставщиков угля для ПАО «Центрэнерго» происходят со значительными нарушениями сроков и объемов, недополучение только в марте предварительно составит 15 тысяч тонн», – отметили в компании.

При этом на сегодня со стороны «Центрэнерго» существует оперативная задолженность за уголь, находящийся в пути перед государственными шахтами в размере 105,8 млн гривен со сроком погашения в апреле.

«В то же время ситуация, возникшая в связи с долгом ООО «Укруглеобогащение групп» перед государственными шахтами, не является компетенцией ПАО «Центрэнерго» и нуждается в расмотрении Министерства энергетики Украины и, вероятно, вмешательства правоохранительных структур», – сказано в сообщении.

По данным госреестра юрлиц, единственным владельцем компании «Укруглеобогащение групп» с уставным капиталом 500 грн является Ермолович Анастасия Сергеевна, зарегистрированная в городе Черкассы. До ноября 2020 года фирма называлась ООО «Строительная группа «Монтаж-Буд».