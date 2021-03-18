Під яку мелодію будильника прокидатися найлегше

Встановіть потрібну композицію, і ранок стане набагато добрішим.

Наше самопочуття залежить не тільки від тривалості і якості сну, але і від того, під який сигнал будильника ми прокидаємося. Це виявили вчені з Мельбурнського Королівського технологічного університету (RMIT, Австралія) в ході невеликого дослідження, що охопило 50 осіб.

Чому правильно прокидатися – важливо

Спочатку дослідників цікавили не звуки, що видаються будильниками, а зовсім інше питання.

Інерція сну – так називають перехідний стан, який виникає відразу після того, як людина відкриває очі, і триває, поки вона не прокинеться остаточно. Ви напевно відчували це на собі. Класичний приклад: прокидаєтеся від дзвінка телефону, знімаєте трубку і не відразу можете збагнути, хто дзвонить і чого від вас хочуть. Ось ця легка загальмованість, тяжкість в голові і є інерція.

У різних умовах інерція сну може тривати від декількох секунд до 4 годин. Весь цей час вона активно впливає на самопочуття, продуктивність і здатність приймати рішення. І часом може привести до катастрофічних наслідків.

Інерцію сну розглядають як ймовірну причину авіакатастрофи Air India Express в 2010 році, в результаті якої загинуло 158 осіб.

: lhealth.info

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