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В Одессе задержали банду грузин под предводительством «вора в законе»

18.03.2021

В Одессе задержали банду грузин, промышляющие вымогательствами и разбоями. Один из них — «вор в законе» Леван Мирцхулава, более известный в криминальной среде как «Пучур» или «Леван Сухумский».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Левана Мирцхулаву уже депортировали из Украины в 2013 и 2017 годах.

Криминальные издания пишут, что ранее судимый Леван Мирцхулава был «коронован» в Турции в 2013 году. До переезда в Турцию Пучур обретался в Греции, откуда ему пришлось сбежать после того, как его избил вор «в законе» Георгий Энделадзе (Тава).

Задержание гостей из соседней страны происходило на улице Сегедской. Местные жители засняли полицейскую спецоперацию.

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