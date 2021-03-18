В России мужчина убил друга из-за спора о нарезке сала

Житель Волгоградской области был задержан по подозрению в убийстве друга, который раскритиковал его за способ нарезки сала.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя следственного отдела управления СК по Волгоградской области Хонгора Муджикова.

По его словам, 38-летний житель Котельниковского района Волгоградской области поссорился с товарищем во время распития спиртного, после чего хозяин дома несколько раз ударил оппонента ножом. Из-за полученных ран тот скончался.

«Он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о его неправильной нарезке сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски», — рассказал Муджиков.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.