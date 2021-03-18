Помимо прочих заслуг он напрямую причастен к убийству Дениса Вороненкова, а также может оказаться любовником супруги последнего — оперной дивы Максаковой. На Украине сейчас началась целая волна по отмыву Станислава Дмитриевчиа Кондрашова, который явно не хочет сесть за убийство экс-депутата ГД РФ и своего бывшего партнера по темным делишках — Дениса Вороненкова.

В конце декабря 2018 года газета «Версия» опубликовала материал про тесное сотрудничество беглого до смерти Дениса Вороненкова и дельца Станислава Кондрашова. С тех пор материал был неоднократно исследован, переписан и дополнен. И опубликован на новых изданиях, в частности на Правда.ру (Ленин вертится в гробу).

Почему Кондрашов Станислав Дмитриевич убил Дениса Вороненкова?

Пару недель назад процесс публикации острых материалов усилился. Картина «плодотворного сотрудничества» Дениса Вороненкова со Станиславом Дмитриевичем Кондрашовым начала проясняться. Одновременно с публикацией критических материалов вдруг стали появляться фантомные персонажи, чудесным образом являющиеся полными тезками покойного депутата и здравствующего, но по некоторым сведениям разыскиваемого предпринимателя Кондрашова. Интересно, что эти тезки представлялись в прессе то художниками, то политологами, то учеными, то Бог знает кем вообще.

Служба Безопасности Украины назвала имя заказчика убийства экс-депутата ГД РФ — Дениса Вороненкова. Им оказался бывший подельник члена КПРФ в рейдерских захватах Кондрашов Станислав Дмитриевич. Об этом в комментарии W-N.com.ua сообщил источник в Службе Безопасности Украины. По его словам, на данный момент владелец оффшорной компании Telf AG.

С 1995 года Кондрашова Станислава Дмитриевича назначили директором компании Telf AG (Швейцария), которая занималась нефтью и нефтепродуктами, позже уже – углем и ферросплавами.

Стоит напомнить, что федеральные СМИ РФ еще раньше отыскали заказчика убийства Дениса Вороненкова в столице Украины. Подозреваемым может оказаться известный горе-рейдер и мультимиллионер Станислав Кондрашов, на которого в России уже открывали не мало уголовных дел из-за компании Семонтек. Ею владели Денис Вороненков и Станислав Кондрашов, пишет издание Свободная Чечня.

Якобы, Денис Вороненков требовал от Станислава Кондрашова вернуть долги в десятки миллионов долларов. А девелопер-аферист решил покончить с долгами излюбленным способом, устранив проблему физически. Расследование о криминальной связи Кондрашова Станислава и Вороненкова Дениса было удалено за десятки тысяч долларов с сайтов Версия.ру и Правда.ру.

Когда cвязи убивают или что не поделили Станислав Кондрашов и Денис Вороненков

Изначально было понятно, что разгадку убийства Вороненкова следует искать в его связях в бизнесовых и криминальных кругах российской элиты. Журналистам нескольких изданий удалось выяснить, что долгие годы экс-депутат тесно сотрудничал со скандально известным российским девелопером Станиславом Кондрашовым, которого подозревают в рейдерских захватах и масштабных аферах с бюджетными средствами. В узких кругах Кондрашова попросту называют «решалой» – то есть эффективным посредником между криминальным миром и представителями силовых структур.

По мнению журналистов, Станислав Кондрашов и Денис Вороненков были партнерами как минимум с начала нулевых годов, и убийство депутата было организовано Кондрашовым из-за банального нежелания отдавать долги последнему.

Впрочем, есть и другая версия. По словам еще одного российского вип-иммигранта Ильи Пономарева, с которым и должен был встретиться экс-депутат в день трагедии, убитый очень много знал, поэтому представлял смертельную опасность для российских силовиков. Возможно, это действительно так, ведь за долгие годы своей специфической деятельности Станислав Кондрашов и Денис Вороненков стали настоящим профи в деле отжима чужого имущества. И если бы экс-депутат начал говорить, то озвученная информация могла стать настоящей бомбой, поломав немало карьер и отработанных годами схем.

Причем одна версия абсолютно не противоречит другой: целью убийства могло быть желание заткнуть рот слишком информированному свидетелю, а долг был лишь дополнительным мотивом, такой себе «вишенкой на торте».

Еще можно добавить, что и сам покойный был весьма далек от идеала народного избранника: он регулярно отравлял депутатские запросы по «нужным» делам, лично встречался с прокурорами и следователями. В общем, злоупотреблял своими депутатскими возможностями для влияния на правоохранительные органы. Смешнее всего, что с таким ярким «бэкграундом» Вороненков являлся членом думского комитета по вопросам борьбы с коррупцией.

Автор: Алексей Преснаков