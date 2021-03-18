Роскомнадзору могут дать доступ к паспортным данным абонентов сотовой связи

С соответствующим предложением выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с предложением обязать операторов связи отправлять Роскомнадзору личные данные абонентов. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством, обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

В том случае, если кабинет министров примет постановление, Роскомнадзору будут предоставляться ФИО абонента, его дата рождения, номер паспорта и данные о месте жительства. Кроме того, в ведомство будут направляться сведения обо всех звонках, голосовых, текстовых и мультимедийных сообщениях абонента. Само их содержание Роскомнадзор посмотреть не сможет, однако ему будут доступны данные об их количестве, времени передачи, номерах собеседников.

В пояснениях к документу указывается, что предоставление Роскомнадзору дополнительных сведений необходимо для борьбы с так называемыми «левыми номерами», которые регистрируют на подставных лиц, а потом используют в преступных целях.

Стоит отметить, что в настоящее время доступ к упомянутым данным имеют лишь правоохранительные ведомства. Эксперты полагают, что Роскомнадзор может эффективно бороться с «серыми» сим-картами и без этой информации. Они считают, что сведения, которые предлагается предоставлять ведомству, относятся к тайне связи.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило поправки в федеральный закон «О связи», согласно которым данные о местоположении мобильных устройств, а также об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены из-под охраны тайны связи. В ведомстве пояснили, что внесение изменений в закон позволит операторам связи более оперативно делиться информацией о геолокации граждан с правоохранительными органами в случае их пропажи.