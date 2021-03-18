«Скинь с себя на х*й эту х*йню»: опубликована новая запись из кабинета Порошенко о национализации ПриватБанка

Народный депутат Украины Андрей Деркач предоставил новую аудиозапись якобы из кабинета экс-президента Украины Петра Порошенко. Запись опубликовало издание «Страна.юа».

Как указываетя, запись была сделана 19 декабря 2016 года, а с Порошенко общаются глава МИД Павел Климкин и начальник Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. Тема беседы — национализация «ПриватБанка».

Порошенко: Костя, я знаю, что уже получили, смотрят балансы… но если у тебя возникают проблемы, когда они сутки не могут подписать в Днепропетровске нотариуса…

Ворушилин: … (неразборчиво)… они потерял где-то два часа… (неразборчиво)… мы наверстаем это, проблема в том… (неразборчиво) все это надо разворачивать…

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Штапаку и скинь с себя «на» пробел «х*й» эту х*йню. Костя, ты слышишь меня или нет? Во-первых, если ты говоришь одновременно со мной, то ты меня не слышишь. Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку. Почему? У них есть мощная юридическая команда и из тебя сделают дурака. Сделай так, пожалуйста, как я говорю. Очень тебя прошу. Три восклицательных знака! До конца дня передать. Сейчас, чтобы Гонтарева, когда идет на коммуникацию, чтобы уже имела решение по Шлапаку, что они могли это объявить. Делай и вовлекай ресурс правительства в эту структуру. Не оставляй себе все. Это горячий каштан.

Ворушилин: Хорошо. Я вас понял.

Порошенко: Так ты день потерял.

Ворушилин: Петр Алексеевич, еще не потерял. Дело в том, что любой…

Порошенко: Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай. Если я тебе говорю, что ты день потерял, ты говоришь: «Есть. Так точно. Виноват. Исправлюсь». Ты в каком звании закончил службу?

Ворушилин: Капитаном. Вот дорос…

Порошенко: Капитан? Значит, я готовлю приказ на разжалование до старшего лейтенанта. Еще раз, бл*ть, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант, а расстрел.

Ворушилин: Так точно. Понял.

Порошенко: Вот теперь «так точно, понял» — правильный ответ. Давай! Бл*ть.

Порошенко: П*здец, бл*ть. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске отказывается завершить полномочия.

Климкин: Да! Если в синагогу не зашел… Ну как же.

Порошенко: Просто киздец…

Отметим, что в Минфине США заявили, что экс-нардеп Александр Онищенко передал внефракционному нардепу Андрею Деркачу пленки с голосами якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и избранного американского президента Джо Байдена. До этого Порошенко объяснил, как появились «плёнки Деркача».