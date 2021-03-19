Джолі готується оприлюднити докази насилля з боку Пітта

Довгі роки триває шлюборозлучний процес акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, проте незабаром, як обіцяє преса, у цій історії буде поставлено жирну крапку

57-річний Бред Пітт і 45-річна Анджеліна Джолі не можуть домовитися щодо опіки над шістьома дітьми, проте у акторки є докази, які зрушать справу з мертвого місця, передає Depo.ua.

Джолі не хоче рівноправної опіки над дітьми, тому вирішила використати козир. Акторка готується представити докази домашнього насильства з боку Бреда Пітта, яке нібито відбувалося в їхній родині в роки їхнього шлюбу. Про які саме інциденти йдеться, поки не уточнюється.

У нових документах, які опинилися в розпорядженні The Blast, йдеться, що суд домагається від колишнього подружжя дозволу на те, щоб їхні діти Шайло, Нокс і Вів’єн виступили в якості свідків і дали свої свідчення. Це буде можливо тільки при згоді на ці умови обох сторін.