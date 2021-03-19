“Веном 2” знову перенесли: коли чекати прем’єру

Кіностудія Sony Pictures вкотре змінила графік прокату “Веном 2: Кранаж”. Перший фільм про Венома за коміксами Marvel вийшов у 2018 році та став дуже успішним в прокаті.

Спершу Sony планувала випустити продовження фільму восени 2020 року. Але через пандемію COVID-19 не змогла цього зробити.

Тож прем’єру стрічки перенесли на 25 червня 2021 року. Втім, і ця дата виявилась не остаточною. Нещодавно у компанії повідомили, що глядачі зможуть оцінити сиквел 17 вересня 2021 року.

Причину такого рішення не уточнили. Але, найімовірніше за все, студія просто хоче бути впевненою у відновленні американського й світового прокату. Сподіваємось, що це таки остаточна дата.

“Веном 2: Кранаж” сюжет

Це продовження історії про ексрепортера Едді Брока, в якого вселився інопланетний симбіот. Інопланетна істота називає себе Веномом та подарувала Едді надздібності.

Раніше головним ворогом Венома був Карлтон Джейкоб. Але у другому фільмі Едді та Веном об’єднають свої сили проти божевільного маніяка Клетуса Кесседі. У Клетуса, як і в Едді теж вселився інопланетний симбіот – Кранаж.

Тобто у цьому фільмі зійдуться дві людини, які володіють неймовірними здібностями. Знайомий нам Веном та монстр, мета якого – вбивати та калічити усіх, хто трапляється йому на шляху.

: kino.24tv.ua